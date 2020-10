Hannover

Die Regel verstößt gegen alle Regeln: Alle müssen pünktlich, konzentriert, präsent sein. Doch zwei Minuten vor der Generalprobe für den großen Tanzwettbewerb bekommt Sofia (Ruby Commey) zum ersten Mal ihre Tage. Auf ihren pinkfarbenen Leggins prangen plötzlich dunkelrote Flecken. Sofia ist schockiert – und die Mädchen aus der Tanztruppe sind es auch. Oder lächelt die ein oder andere nicht doch etwas schadenfroh? Und dann die Mutter! Als sich Sofia heulend in der Toilette einschließt, doziert die Mutter ( Alrun Hofert) vor der Tür darüber, wie man Tampons benutzt. Als ob die Periode ein Defekt wäre, der sich ganz einfach reparieren ließe. Das alles ist zu viel für eine 13-Jährige, deren Hormone verrücktspielen und die doch gleichzeitig Höchstleistungen erbringen soll: als Tochter, als Tänzerin, als Teamkameradin.

Wut, Panik, Trotz

Ruby Commey ist 29 Jahre alt. Doch man nimmt ihr die 13-Jährige, die mit dem Erwachsenwerden hadert, ohne weiteres ab: Die Wut, die Panik, den Trotz, die Traurigkeit als Reaktionen auf körperliche Veränderungen, Leistungsdruck, die Erwartungshaltung von Eltern und Gleichaltrigen – das alles ist bei Commey sehr authentisch. Und nicht nur bei ihr. Alle sieben Darsteller, die in Clare Barrons preisgekröntem Stück „Dance Nation“ Teenager verkörpern, die auf einen Tanzwettbewerb, jene „Dance Nation“, hinarbeiten, sind längst volljährig. Doch wie sie sprechen, sich geben – das ist schon sehr nah dran an heutigen Jugendlichen. Die fehlen bei der Premiere der deutschsprachigen Erstaufführung des Stücks im hannoverschen Schauspielhaus leider weitgehend im Zuschauerraum. Dabei ist es ein sehenswertes Familienstück für Eltern und ihre Teenager.

Regisseur Stephan Kimmig gelingt zusammen mit dem sehr nuancenreich und sensibel spielenden Ensemble ein zugleich anrührendes und amüsantes Coming-of-Age-Drama.

Die Träume der Tänzer

Sechs Mädchen und ein Junge wollen an einem Tanzwettbewerb teilnehmen und treffen sich regelmäßig auf der Probenbühne mit dem ehrgeizigen Lehrer Pat ( Sebastian Nakajew), der Gandhi thematisieren will. Doch der Tanz, der sich zur Musik von Andrej Agranovski und dem live spielenden Pianisten Nils Strunk zwischen Partymoves und Bollywood bewegt (Choreografie: Bahar Meric), steht in Barrons Stück gar nicht im Mittelpunkt. Vielmehr ist es ein bisschen so wie in Richard Attenboroughs Filmdrama „A Chorus Line“: Es geht um die Tänzer – ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Ängste, ihre Hoffnungen. Auf einer hölzernen Drehscheibe in der Mitte der ansonsten kulissenfreien Bühne ( Katja Haß) darf jeder mal monologisieren oder auch seine Tanzkünste zum Besten geben. Es wird geschimpft, gelacht, geheult. Oft hemmungslos natürlich, denn es sind ja Pubertierende.

In einer Szene motivieren sich die Jugendlichen gegenseitig, indem sie einander zurufen: „Du warst so toll. Echt jetzt!“ Das Lob ist berechtigt. Langanhaltender Beifall.

