Es war eine lang erwartete Premiere. Die geplante erste Vorstellung von „Antikrist“ an der Deutschen Oper Berlin wurde im Frühjahr 2019 kurz vor Ende der Proben wegen des Corona-Ausbruchs abgesagt. Damals war der Dirigent Stephan Zilias noch Erster Kapellmeister an dem Haus. Jetzt ist er für die endlich nachgeholte Aufführung als Gast an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt – Zilias ist inzwischen Generalmusikdirektor in Hannover.

„Antikrist“ ist ein weithin unbekanntes, geheimnisumwittertes Stück. Sein Komponist, der Däne Rued Langgaard (1893 bis 1952), wird in höflicher Umschreibung meist als „Sonderling“ bezeichnet und hatte zu Lebzeiten mit seinem umfangreichen, vor allem sinfonischen Werk praktisch keinen Erfolg. Auch mit seiner Oper „Antikrist“, die er in den Zwanzigerjahren komponiert und 1930 umgearbeitet hat, erntete der Komponist nur mehrfache Absagen. Vergessen wurde das Stück heute allerdings nicht. Die szenische Uraufführung fand 1999 in Innsbruck statt, in Deutschland war die Oper bislang schon in Mainz zu sehen.

Schwelgen mit Störfaktor

Musikalisch ist „Antikrist“ ein eigenwillig spätromantisches Werk. In den oft schwelgerischen Klang, der an die üblichen Vorbilder von Wagner bis Korngold erinnert, mischen sich immer wieder rätselhafte Störfaktoren: sonderbar schnarrende Becken, Nebenstimmen mit widerspenstig-komplizierten Rhythmen und ungewöhnliche Verschiebungen in der Instrumentation, die beim Bad in Klangfluten schlagartig den Stöpsel ziehen können.

Virtuose für den Umgang mit großem Orchester: Hannovers Generalmusikdirektor Stephan Zilias. Quelle: Samantha Franson

Stephan Zilias erweist sich auch in Berlin als Virtuose im Umgang mit großer Orchesterbesetzung. Er hat viel Gespür für die Besonderheiten dieser Musik und versteht es, die Mittel klug zu dosieren, um große Höhepunkte, für sogar noch zusätzliche Blechbläser über der Bühne zugeschaltet werden, noch rauschhafter zu entfalten. Zugleich schafft er den Sängerinnen und Sängern des qualitativ gemischten Ensembles immer den jeweils nötigen Raum, um sich im riesigen Saal Gehör zu verschaffen.

Die Apokalypse in der Oper

Noch unkonventioneller als die Musik ist der Inhalt der Oper: Langgaard hat als sein eigener Librettist statt einer Handlung eine Folge von exzentrischen Tableaus entworfen. In manchmal erfundener, immer symbolgesättigter Sprache erzählt er vage angelehnt an die biblische Offenbarung des Johannes von den letzten Tagen der Menschheit.

Belebtes Gemälde: Szene aus „Antichrist“ von Rued Langgaard an der Deutschen Oper Berlin. Quelle: Thomas Aurin

Regisseur Ersan Mondtag verirrt sich in seiner Inszenierung an der Deutschen Oper gar nicht erst in Erklärungsversuchen, sondern setzt dem mystischen Raunen des Stücks eine eigene, offene, allegorische und ästhetisch überwältigende Bildsprache entgegen.

Zilias und Mondtag in Hannover Nach ihrer ersten gemeinsamen Produktion in Berlin arbeiten der Regisseur Ersan Mondtag und der Dirigent Stephan Zilias nun in Hannover zusammen. Derzeit laufen die Proben für „Der Vampyr“ an der Staatsoper. Die Oper bedeutete 1828 den Durchbruch für den Komponisten Heinrich Marschner, der bald darauf für drei Jahrzehnte Königlich Hannoverscher Kapellmeister und damit der prägende Musiker der Stadt werden sollte. Die Premiere ist für den 25. März geplant.

Sein Bühnenbild ist eine wilde Mischung aus expressionistischem Gemälde, Herrgottschnitzerei und Science-Fiction. Auch die grotesken Kostüme, die Mondtag gemeinsam mit Annika Lu Hermann entworfen hat und die Figuren auf der Bühne erscheinen lässt wie auf einem animierten Gemälde, sind großes Ausstattungstheater.

Überwältigende Bildsprache: Regisseur Ersan Mondtag. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Dass eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzer (in der Choreografie von Rob Fordeyn) die handlungsarme Oper über weite Strecken zum bedeutungsoffenen Tanztheater macht, erscheint keineswegs als Kapitulation vor der exzentrischen Vorlage. Mit seinem offensiven Zugriff und dem Mut zur Überwältigung hat Mondtag wohl eher genau den richtigen Schlüssel für „Antikrist“ gefunden. Die Aufführung ist rätselhaft – aber ein echtes Erlebnis.

Die nächsten Vorstellungen sind am 5., 9. und 11. Februar.

Von Stefan Arndt