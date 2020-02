Hannover

Was macht einen guten Chefdirigenten aus? Diese Frage hat sich Stephan Zilias, der in knapp einem halben Jahr sein neues Amt als Generalmusikdirektor an der Staatsoper Hannover antreten wird, zuletzt oft selbst gestellt. Einige Antworten hat der 34-Jährige am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz im Opernhaus präsentiert.

Bislang habe er an vier Opernhäusern gearbeitet und dabei vier sehr unterschiedliche Chefs erlebt, erzählt Zilias. „Wenn ich mir von allen etwas abschneiden könnte, wäre das ideal.“ In Lüneburg sei er auf starke Visionen und Enthusiasmus für das Musikmachen getroffen. In Bonn habe ihn die völlige Hingabe der Musiker der Stadt gegenüber beeindruckt, in Berlin sei er beeindruckt von der „wahnsinnigen Ausstrahlung“ gewesen, die ein Dirigent haben könne. Und in Mainz habe er erlebt, dass man stets eine große Klarheit in seinem Tun bewahren sollte.

Präsenz und Kontinuität

Das mit der Klarheit hat Zilias bereits verinnerlicht. Auf die Frage, was in Hannover jetzt besonders wichtig sei, hat er ohne Zögern eine erste Agenda parat: Anders als viele seiner Kollegen hält er es für sehr wichtig, dass ein Generalmusikdirektor möglichst oft in seinem Theater anwesend ist. „Ich möchte jetzt schnell hier sesshaft werden, sonst kann man den Job nicht sinnvoll machen“, sagt er. Darum sucht er schon nach einem Haus für sich und seine Familie – und nach Kita-Plätzen für seine beiden Kinder.

Zudem will er nach den zuletzt kürzeren Engagements von Chefdirigenten an der Oper wieder für eine langfristig angelegte musikalische Arbeit sorgen. Gern hat er deshalb einen Vertrag mit fünf Jahren Laufzeit unterschrieben. Sein Vertrag läuft damit sogar ein Jahr länger als der von Intendantin Laura Berman, die vorerst bis 2024 engagiert ist.

Offene Atmosphäre

Neben Präsenz und Kontinuität hat Zilias zudem ein Ziel vor Augen, das er „so etwas wie eine Vision“ nennt. „Ich möchte aus der topografischen auch eine emotionale Mitte machen“, sagt er mit Blick auf die zentrale Lage des Opernhauses. Die Oper solle möglichst stark in der Gesellschaft der Stadt verankert sein. „Wir dürfen nicht nur warten, dass die Leute ins Opernhaus kommen – wir müssen auch rausgehen und andere Spielorte in der Stadt finden“, sagt er. Die Oper müsse eine Atmosphäre der Offenheit verbreiten.

Dazu könnte auch beitragen, dass der Dirigent in den Konzerten künftig auch einmal das Wort erheben möchte. Nicht, um die Musik zu erklären – das sei ohnehin unmöglich, sagt er – aber doch, um neue Zugänge zu eröffnen. Vielleicht werden aus diesem Grund auch einzelne Passagen oder sogar ganze Werke mehrfach gespielt.

„Wozzeck“ und mehr

Welche Opern in der kommenden Spielzeit auf dem Programm stehen, ist bereits entschieden. Zilias hatte darauf keinen Einfluss. Dirigieren wird er natürlich trotzdem, schon bei der Eröffnungspremiere wird er am Pult stehen. Welche das ist, wird im April bekannt gegeben. Alban Bergs Oper „Wozzeck“ ein Lieblingsstück des neuen Chefs, ist für die kommende Saison jedenfalls noch nicht geplant. Darüber hinaus habe er weitere lang gehegte Herzensprojekte, die er als Generalmusikdirektor nun endlich verwirklichen könne, sagt Zilias. Welche das sind, möchte er aber noch nicht öffentlich sagen. Ist ja auch eine klare Ansage.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt