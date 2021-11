Hannover

Vielleicht hätte „Sweeney Todd“ schon gereicht, um Stephen Sondheim zum bedeutendsten Broadway-Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu machen. Sein „Musical-Thriller“ von 1979 ist unterhaltsam, ohne banal zu werden. Er ist scharfzüngig, aber nicht belehrend, musikalisch komplex und doch voller eingängiger Melodien und hält Witz und Tragik in geradezu schwindelerregender Balance.

An der Staatsoper Hannover, wo „Sweeney Todd“ nun einen Tag nach dem Tod des Autors und Komponisten Premiere hatte, sind diese widersprüchlichen Eigenschaften allerdings etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Der holländische Regisseur Theu Boermans bemüht sich, das viel gespielte (und von Tim Burton verfilmte) Werk vom Klischee des skurrilen Gruselstücks zu befreien. Er will „Sweeney Todd“ die Wucht einer griechischen Tragödie verleihen – und fasst die witzigen Szenen eher mit spitzen Fingern an.

Frischfleisch für Pasteten

Gemeinsam mit Bernhard Hammer (Bühne) und Mattijs van Bergen (Kostüme) hat Boermans die sonst übliche überzeichnete viktorianische Ausstattung voller Schmutz und Enge in seiner Produktion an den Rand gedrängt. Höchstens die gerafften Vorhänge an den Seitenwänden, die an historische Bestattungshallen erinnern können, verweisen noch auf die Aufführungstradition. Die Geschichte des Barbiers Sweeney Todd, der massenhaft Menschen auf seinem Rasierstuhl tötet, um Unrecht zu rächen und nebenbei dem Pastetengeschäft seiner Nachbarin mit Frischfleisch zum Aufschwung zu verhelfen, ist in Hannover ansonsten eine allzu saubere Sache.

Mrs. Lovett (Anne Weber) bereitet Pasteten in der Produktion von „Sweeney Todd“ an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Eine blendend weiße, riesige Rampe ist der Spielort für Rasiersalon wie Pastetenküche und alle anderen Stationen der Handlung. Sie besteht aus Elementen, die auseinander- und zusammengeschoben werden können und oft auf der Drehbühne im Kreis fahren. Manchmal filmt eine Kamera das Szenario von oben und projiziert die Bilder auf die Leinwand im Hintergrund. Die vielen Tür-auf-Tür-zu-Auftritte, die auch in diesem Stück für überraschende und komische Situationen sorgen sollten, sind in dieser komplizierten Konstruktion kaum möglich. Das Bühnenbild drosselt so zusätzlich das ohnehin behäbige Tempo der Inszenierung.

Eine blasse Titelfigur

In deren Zentrum steht die Entwicklung der Titelfigur: Sweeney Todd hat zunächst nur vage Pläne, wie er sich an dem Richter rächen kann, der ihn verbannt und seine Frau vergewaltigt hat. Bald wird er zum Massenmörder, der blind vor Zorn schließlich sogar die eigene Frau tötet.

Rachsüchtig: Scott Hendricks als Sweeney Todd mit mörderischem Handwerkszeug an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Doch ausgerechnet diese Figur ist schwach besetzt: Scott Hendricks ist zwar ein guter Sänger, als Schauspieler aber bleibt er viel zu blass – auch weil der Amerikaner Probleme mit den deutschen Dialogen hat. Sie klingen einstudiert weihevoll wie bei Sarastro in einer schlechten „Zauberflöte“. Als Gegenpol ist dem Bariton mit Anne Weber als Pastetenbäckerin Mrs. Lovett eine singende Schauspielerin zur Seite gestellt. Groß aufspielen kann die aber nicht. Weber beschränkt sich meist auf rustikale hamburgische Mundart und ist in ihren Songs rhythmisch nicht immer trittsicher.

Musikalisch bleiben ansonsten wenige Wünsche offen. Das Ensemble um James Newby, Philipp Kapeller, Nikki Treurniet und Daniel Eggert sowie der Chor sind überzeugend, und Dirigent James Hendry bringt Sondheims manchmal auch coole Musik mit zackig exaltierter Zeichensprache jederzeit zum Glühen. Viel Applaus.

Die nächsten Vorstellungen sind am 30. November, sowie am 13., 23., 30. und 31. Dezember.

Von Stefan Arndt