Seit 13 Jahren tanzen Stars und Sternchen im Fernsehen in der erfolgreichen Tanzshow Let’s-Dance. Erstmalig ging die Sendung in diesem Herbst auf Tournee und machte am Dienstagabend auch in der hannoverschen Tui-Arena halt. Promis und Profitänzer begeisterten mit gekonnten Einlagen – am Ende gab es einen Heimsieger.