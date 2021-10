Hannover

Die Haare sind ein Problem: In dem Ballett „Toda“, das am Sonnabend an der hannoverschen Staatsoper uraufgeführt wurde, zeigen einige Darstellerinnen und Darsteller Frisuren, wie sie auch in Afrika getragen werden oder wurden. Darüber ist eine Auseinandersetzung entbrannt, es geht um den Vorwurf der kulturellen Aneignung. Nicolas Matthews, Darsteller aus dem Schauspielensemble des Staatstheaters, erhebt in diesem Zusammenhang einen schweren Vorwurf: „Die Darstellung reproduziert Rassismus“ schreibt er auf Instagram.

Keine Diskussion über die Choreografie

Es dreht sich tatsächlich nur um die Haare. Über die Arbeit des jungen Choreografen Nadav Zelner (Jahrgang 1992) wird nicht diskutiert. Die kam beim Publikum und bei der Kritik sehr gut an. Es gab Jubel und Beifall, in der HAZ-Kritik war von einem „tänzerischen Wohlfühlabend“ und einem „starken Saisonauftakt“ die Rede.

Die Kritik am Eindruck der kulturellen Aneignung, der durch die Frisuren entstehe, wird vom Leitungsteam der Staatsoper sehr ernst genommen. In einer Entgegnung der Oper auf Instagram heißt es: „Die Inspiration für die Frisuren der Figuren im Stück ist an die vielfältigen Darstellungen angelehnt, die sich unter anderem bei antiken Statuen finden lassen.“ Es wird darauf hingewiesen, „dass Flechtfrisuren zu den ältesten Traditionen des Haarschmucks zählen und in unterschiedlichen Kulturen auf vielfältige Art und Weise repräsentiert sind“.

Hier der Instagram-Beitrag zu „Toda“ und darunter die Diskussion mit Matthews

Vorwurf richtet sich auch an Intendantinnen

Schauspieler Nicolas Matthews ist damit nicht zufrieden. Er schreibt, dass er nicht bereit sei, „weiter leise zu sein und zuzuschauen“. Sein Vorwurf richtet sich nicht nur an den Regisseur von „Toda“, sondern auch an die Intendantinnen von Oper und Schauspiel, Laura Berman und Sonja Anders. Er schreibt: „Wir sind mit einer gemeinsamen Vorstellung von Antirassismus und Antidiskriminierung mit Beginn der Intendanzen angetreten, und es verletzt einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedes Mal, wenn wir feststellen müssen, dass sich im Grunde nichts verändert hat.“

Die Staatsoper argumentiert eher defensiv: Man verweist auf „Workshops und Schulungen zu Antirassismus, Critical Whiteness und verwandte Themenfelder“, die am Haus angeboten werden – und man gesteht auch eine gewisse Unsensibilität ein: „Wir sehen unsere Fehlbarkeit und wollen lernen“, heißt es in einem Beitrag der Kommunikationsabteilung der Staatsoper.

Marta Cerioli und Ana Paula Camargo in „Toda“. Quelle: Ralf Mohr

„Wir sehen, dass an unserem Haus ein extrem hoher Gesprächsbedarf besteht“, sagt Christiane Hein, die Sprecherin der Staatsoper, auf Anfrage. Und sie formuliert noch einmal den Anspruch des Theaters: „Wir wollen Perspektiven und Visionen für ein Theater entwickeln, das der kulturellen Diversität der Stadtgesellschaft entspricht“. Bereits mit dem Beginn der Intendantinnen Berman und Anders wurde am Theater die Stelle einer „Diversitätsagentin“ geschaffen.

Ob die Frisuren der Darsteller und Darstellerinnen von „Toda“ nun geändert werden, ließ Sprecherin Hein offen. Sie sagte, alle Beteiligten stünden in einem nach allen Seiten offenen Diskussionsprozess.

Verweis auf Körperbemalungen

Worüber die Beteiligten noch nicht diskutiert haben, sind die Tanzbewegungen und die Körperbemalungen der Darstellerinnen und Darsteller von „Toda“. Die verweisen nämlich – so verraten es die Kritiken der umjubelten Premiere – auf Tänze und Körperbemalungen von indigenen Völkern. Was ja womöglich auch unter den Tatbestand kulturelle Aneignung fallen dürfte. Bisher hat sich zu diesem Thema allerdings noch niemand gemeldet.

Die nächste Aufführung von „Toda“ ist am Sonnabend, 9. Oktober, dafür gibt es auch noch Karten. Bei späteren Aufführung sollen auch Nachgespräche über die Choreografie angeboten werden.

Von Ronald Meyer-Arlt