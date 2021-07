Hannover

War es Beschwörung oder (Über-)Mut? Die Staatsoper überschrieb ihre abendliche Serenade im Innenhof das Landesmuseums kess „Ruhe und Sturm“, erntete aber weder noch, sondern sehr freundlichen Zuspruch der Musikfreunde, die mal wieder durchatmen konnten.

Die zeitgenössische finnische Komponistin Kaija Saariaho hat sich – wie viele ihrer Kollegen – aus Shakespeare spätem Zauberdrama „Der Sturm“ nur Einzelmomente herausgesucht, die bei ihr auch noch beliebig angeordnet werden dürfen. Ihre sechs Stücke beleuchten das rätselreiche Spiel mit vielen feinen Farben.

Träume, Klagen und Visionen: Sopranistin Sarah Brady beim Konzert im Innenhof des Landesmuseums. Quelle: Katrin Kutter

Die wurden vom kleinen Solistenensemble unter Richard Schwennicke angemessen illuminiert. Sopranistin Sarah Brady und Bariton James Newby schlüpften mit Spielwitz und Stimmstärke in die schillernden Kostüme des Rollenspiel. Ob Bootmann, Luftgeist oder Zauberfürst, alle wurden glaubhaft zum Leben erweckt. Träume, Klagen und Visionen schwebten und drangen durch die Sommernacht, Stürmisch wird es hier eher selten, aber dieses Drama ist ja auch kein Wetterbericht. Nach kaum 20 kurzweiligen Minuten verwehte ein letzter Geigenton in der Sommernacht.

Spezielle Akustik

Danach war ein Streichquartett aus dem Staatsorchester für die Ruhe zuständig. Ausschnitte aus Bachs „Kunst der Fuge“ hatten, unterstützt durch die spezielle Akustik des Innenhof, etwas von einer Kontemplation: eher verhalten flächig als strukturell betont.

Bei Mendelssohn-Bartholdys frühem Es-Dur-Streichquartett op. 12 setzten die Geigerinnen Anna-Maria Brödel und Annika Oepen, der Bratscher Peter Meier und die Cellistin Marion Zander eher auf wohltemperiertes Spiel, auch wenn da „con fuoco“ (also: mit Feuer) steht. Die „Canzonetta“ tanzte verhalten, die Elfen aber ließen sich schon mal hören. So war’s eine angemessene Sommernachtsmusik am lauen Abend. Warmer Beifall.

Von Rainer Wagner