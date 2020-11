Hannover

„Lobbyismus in der Klimapolitik war bislang noch völlig unterbeleuchtet“, sagt Susanne Götze. Zusammen mit Annika Joeres hat sie am Montagabend ihr Buch „Die Klimaschmutzlobby“ im Literarischen Salon der Leibniz-Universität vorgestellt. In Hannover anwesend waren die Journalistinnen dafür allerdings nicht, denn der Salon führte die Veranstaltung erstmals als Podcast durch.

Götze und Joeres haben drei Jahre lang für ihr im Juni erschienenes Buch recherchiert. In dem 75-minütigen Podcast erklären die Autorinnen nun, dass sich in der Klimapolitik eigentlich schon vor 50 Jahren viel mehr hätte tun können – und warum dennoch so wenig passiert ist. Schuld an der zähen Klimapolitik ist ihren Erkenntnissen nach auch die große Lobby der Klimaschutzgegner.

Vorteil oder Lüge?

Die Autorinnen teilen die Lobbyisten recht grob in drei Gruppen ein: Leugner, Rechtsextreme und Bremser. Innerhalb der Gruppe der Leugner, also derjenigen, die so tun, als müsste man nichts für das Klima tun, herrscht gar keine Einigkeit über die Beweggründe. Ein Argument etwa sei, dass es gar keinen Klimawandel gäbe. Ein anderes lautet: die Erderwärmung hat Vorteile.

Rechtsextreme und Rechtspopulisten hingegen interessieren sich laut Götze und Joeres nicht wirklich für Klimawandel, sondern nutzen ihn lediglich als politische Bühne. „Einen großen Rechtspopulisten und Klimaleugner sind wir gerade losgeworden, nämlich Donald Trump“, sagt Götze. Zu den sogenannten Bremsern gehören nach ihrer Beobachtung beispielsweise Teile von Ministerien und Behören sowie Lobbyisten aus der Energiewirtschaft. Sie geben sich in der Öffentlichkeit so, als läge ihnen etwas am Klimaschutz. Intern lassen sie hingegen entsprechende Gesetze unter den Tisch fallen.

Verdeckte Studien

Fliegen, Ernährung und Windenergie sind nur einige Beispiele für Bereiche, in denen die Lobby Erfolg habe. Besonders das Beispiel Windenergie zeigt Götze und Joeres zufolge, wie gezielt Lobbyisten vorgehen können. „Wenn in einem Dorf Windräder aufgestellt werden sollen, spüren die Bewohner erst einmal ein leichtes Unwohlsein und Befürchtungen. Der Lobby gelingt es dann ganz schnell, die Bewohner zu radikalisieren. Plötzlich werden sie zu regelrechten Klimaschutzgegnern“, sagen die Autorinnen. Dabei sei es eigentlich gar nicht so schwierig, Windenergie durchzusetzen, wenn man Bewohner mit einbeziehe und ihnen Vorteile durch die alternative Energie verschaffe.

Die eigentliche Lobbyarbeit leisteten häufig gar nicht die Energie- und Autokonzerne selbst, sondern wissenschaftliche Thinktanks, die ihnen vorgeschaltet seien. Der Zusammenhang zwischen Thinktank und Unternehmen sei häufig nur schwer erkennbar, sagen Götze und Joeres. Das führe dazu, dass etwa Studien dieser Gruppen viel eher akzeptiert würden, als wenn sie beispielsweise von einem Autokonzern selbst durchgeführt oder direkt beauftragt würden.

