Hannover

Spaziergänger und Wanderer aufgepasst: Der Deister bei Hannover ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, hier wird auch gemordet – zumindest literarisch. Dabei spielen sich im neusten Krimi von Susanne Mischke sogar Szenen ab, die ein bisschen an eine griechische Tragödie erinnern. Auch das Tatwerkzeug ist fast schon antik: eine Saufeder, also ein kurzer Speer, der früher bei der Wildschweinjagd eingesetzt worden ist. Mit dem wurde hier eine junge Frau in die ewigen Jagdgründe befördert. Sie ist Mitglied einer Gruppe von Preppern gewesen, von Menschen, die sich im Deister mithilfe von Survival-Training und durch das Horten von Vorräten auf einen vermeintlich nahen Weltuntergang vorbereiten.

Kripo-Chef mit Vorliebe für Schafe

Über diese Prepper-Szene, die oft politisch ziemlich rechtslastig ist, erfährt der Leser einiges in Mischkes Kriminalroman „Fürchte dich vor morgen“. Er ist der zehnte Band der auch bundesweit sehr erfolgreichen Hannover-Reihe der Allgäuer Schriftstellerin, die auch eine längere Zeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelebt hat. Dass sich die Autorin gut mit Stadt und Leuten auskennt, merkt man ihrem Buch an. Es bietet neben viel Lokalkolorit sehr solide Krimikost. Es ist spannend, zuweilen leicht ironisch geschrieben, aber auch Aktuelles wie der Beginn der Corona-Krise wird aufgegriffen. Doch im Mittelpunkt steht das erstaunlich bunt zusammengewürfelte und manchmal arg chaotische Team um Kripo-Chef Bodo Völxen, ein ziemlich eigenwilliger Typ mit einer ungewöhnlich großen Vorliebe für Schafe.

An ihrem aktuellen Fall, der zwischen Kröpcke und Wennigsen spielt, hat diese Truppe jedenfalls ganz schön zu knacken. Allein schon, weil der Leiter der Prepper-Gruppe ein erfahrener ehemaliger Kripo-Kollege ist und das Opfer seine Tochter. Als Völxen zu ermitteln beginnt, stößt er bei dieser eingeschworenen Gemeinschaft schnell auf eine Mauer des Schweigens. Dennoch wird schnell klar, dass es in der Gruppe nicht immer nur harmonisch zugegangen ist. Und dass die Tote kurz davor gewesen ist, auszusteigen. Motive für die Tat und Verdächtige gibt es jedenfalls genug. Und erst kurz vor Schluss werden die tragischen Hintergründe der Tat deutlich.

Susanne Mischke: „Fürchte dich vor morgen“. Piper Paperback, 304 Seiten, 15 Euro. Die Autorin liest am 23. März auf Einladung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris in der Oststädter Apostelkirche. Beginn: 19.30 Uhr

Von Ernst Corinth