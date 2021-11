Hannover

Den Fortschritt der Sven Regener-Lesung im Pavillon kann man genauestens an der Bierflasche ablesen, die neben dem Autor am Pult steht. Nach jedem der fünf Abschnitte, die Regener aus „Glitterschnitter“ liest, nimmt er einen Schluck aus der Flasche, etwa ein Fünftel, und geht zum nächsten Teil über. Nach 90 Minuten, fünf Schlucken und Teilen ist die Pulle leer, und Regener kippt sie wie zum Beweis, und mit einem Grinsen, auf dem Bühnenboden um, und verabschiedet sich.

Die Lakonie dieser Bier-Uhr könnte glatt aus dem Milieu stammen, der den Kosmos von Regeners „Herr Lehmann“-Zirkel ausmacht: Das Westberlin der Achtzigerjahre mit seinen Spontis und Hängern, deren Clubs und Ateliers, dem Café Einfall und seinen Konsorten mit den vielsagenden, beknackten Künstlernamen – da wären P. Immel, H.R. Ledigt, und Ferdi und Raimund von der titelgebenden Noisepunk-Band. Und natürlich Herr Lehmann selbst.

Schrullige Bewusstseinsströme

Weil Regener kopfüber in seinen Roman eintaucht, ist das ein ganz schöner Wort- und Charakterschwall für Neulinge in seiner Welt. Für die 450 Besucher im Publikum, die die Schrullen und Bewusstseinsströme der Figuren mit Lachern belohnen, ist das Herr-Lehmann-Netzwerk eine bekannte Szenerie, von ihrem Erschaffer in jedem Buch verfeinert und angepasst.

Pro Abschnitt spricht Regener durch einen anderen Charakterkopf, er liest schnell und mit Gestik, um die brausenden Gedankenströme auch im Vortrag nachzuempfinden. Nicht einmal der typische Pavillon-Krach mit klimpernden Flaschen und polternden Stühlen bringt ihn aus dem Eifer – nur ein Mal sagt er „Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute in Hannover so instabil sind“.

Lesen Sie auch Glitterschnitter: So ist der neue Roman von Sven Regener

Die Kunst des Autors besteht darin, die Charaktere machen und denken zu lassen, was für sie natürlich erscheint: Das sind in den Episoden eine Shakespeare-Zitatschlacht, ein Punkkonzert mit Bohrmaschinensolo und ein Cappuccino aus verdünnter Kondensmilch. Die Schluffis, Freaks und idiotischen Genies sind genau deshalb interessant, weil wir sie genauestens kennenlernen. Was zwischen den fünf Auszügen passiert, die Regener vorliest, muss eben „relativ rätselhaft“ bleiben, wie Regener zu Beginn einräumt. Wer es genauer wissen will, kann sich ein Exemplar kaufen und signieren lassen – nach der Lesung zieht sich die Schlange durch das ganze Pavillon-Foyer.

Von Lilean Buhl