Hannover

So gut wie jeder Besucher in der Swiss-Life-Hall trägt ein Frei.Wild-Shirt. Oder einen Hoodie der Band. Es ist ausverkauft, 5000 Fans der Deutschrocker aus Brixen, Südtirol, sind gekommen. Die italienische Band ist seit 2008 im deutschen Musikmainstream angekommen. Kritiker halten ihre Texte und ihre Einstellung für rechtspopulistisch und national.

Für die vier Südtiroler ist dennoch „Alles Okay“, so wie Frei.Wild in ihrem Eröffnungssong stakkatohaft betonen. Sie haben Bläser und Streicher dabei, Gastmusiker unterstützen sie an den Akustikgitarren, selbst ein Klavier steht auf der Bühne. „Leise, stürmisch, herzergreifend“, so beschreiben Frei.Wild ihre Akustiktournee.

Punk-Polka mit Folklore Einflüssen

Philipp Burger, Kopf, Sprachrohr und Anführer der Band, hört sich gern und lange reden, sein Publikum nennt er unentwegt „Freunde“. Und das ist nicht der einzige Querverweis in Richtung volkstümlicher Musik. Viele Musikstile hätten er und seine Kollegen mitgebracht, erzählt Burger, doch das stimmt so nicht. Das Meiste davon sind Punk-Polka mit Folkloreeinflüssen, Balkan-Rhythmen und Offbeats mit „Und-jetzt-alle“-Refrains. In ihren Westen und mit ihren Schiebermützen und Tattoos spielen Frei.Wild ihren „harten Deutschrock“, so lautet die Eigenbeschreibung der Musik der Band. Und das passt in den Zeitgeist, weiß Burger. „Ohne Lüge keine Macht“ brüllt er über die Menge.

Zur Galerie Frei.Wild spielen vor 5000 Zuschauern in der Swiss-Life-Hall.

Die Schlüsselwörter des Abends sind: Lüge, Wahrheit und Eid, Freiheit, Macht und Meinungsfreiheit, Zusammenhalt, Revolution, Freundschaft und Familie. Kämpfen tun sie auch – für alle Tugenden, die sie selbst aufzählen. Burger stemmt zwei Fackeln in die Höhe, die Fans zeigen ihre Mittelfinger. Sie singen alle Texte mit, die schwarze Masse an Männern, aber auch die Frauen. Ein „Mille Grazie“ rutscht Burger plötzlich heraus, „Oh wie ist das schön“, schmettern die Fans und „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Verbrüderungen in Bierpfützen – „Einer geht noch rein“.

„Unser Heimatland“

Einige Fans schwenken Tiroler Flaggen, andere italienische und deutsche Fahnen, bei der Ballade „Verbotene Liebe“ zücken sie ihre Handys, filmen und leuchten, und dann singen die Nord-, Ost- und Westdeutschen im Lied „ Südtirol“: „Ja, unser Heimatland, das ist so wunderschön“. Nach gut zwei Stunden torkeln viele Zuschauer reichlich heimattrunken aus der Halle. Die Grüne Jugend Hannover wollte anlässlich des Konzerts zu einer Kundgebung gegen die Band und ihre Texte aufrufen. Doch davon war im Vorfeld und um die Halle herum nichts zu sehen.

