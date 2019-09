Hannover

Noch beinahe passend zur Urlaubszeit ist die Szenerie auf der Bühne „Grammel-Island“ mit Palmen und Meerestieren einer Südseeinsel nachempfunden. Sascha Grammel, Deutschlands bekanntester Bauchredner – (hier sein HAZ-Interview zur „Ich find’s lustig“-Tournee) –, übernimmt zunächst selbst das Warm-up des Publikums, und in der Swiss-Life-Hall wird gleich begeistert mitgeklatscht und -gestampft. Den Einstieg in die Show bildet dann ein Teil der Kulisse: der Berg Wolfgang, der nur ein einziges Wort sagen kann. „ Hannover“. Schmeichelhaft für die 5500 Zuschauer in der Halle.

Zur Galerie Sascha Grammel begeistert 5500 Besucher in der Swiss-Life-Hall

Als Nächstes ist dann die erste Puppe an der Reihe. Käpt’n Frederic Freiherr von Furchensumpf, ein gefiedertes Etwas, das mit seinem Counterpart Grammel Klartext redet: „Du bist schon 45 und spielst noch mit Puppen!“ Auch zieht sich als Running Gag die Behauptung des Puppenensembles durch die Show, Grammel gleiche seitlich betrachtet einem Lama.

Immer fröhlich sein!

Nach und nach werden neue und bereits bekannte Puppen ausgepackt, wie der Publikumsliebling Josie, eine Schildkröte im Badeanzug, die dem Publikum ihr Schönheitsgeheimnis präsentiert. (Viel Lachen und immer fröhlich sein.)

Der Häuptling „Schleichende Werbung“ schmeißt mit Werbeslogans nur so um sich, und ein an einen Hasen erinnerndes Känguru, die bisher größte Puppe in Grammels Sammlung, nimmt den Komiker während der Einlage sogar auf den Arm.

Kalauer mit Kulleraugen: Sascha Grammel in der volle Swiss-Life-Hall. Quelle: Michael Wallmueller

Flach, aber selbstironisch

Die Dialoge zwischen Grammel und seinen Puppen sind flach, aber voller Selbstironie: Vor allem die Witze auf Kosten des Komikers begeistern das Publikum, das zwischendrin immer wieder applaudiert.

Was Grammel ebenfalls beherrscht, sind seine Reaktionen auf vermeintliche Versprecher und unvorhergesehene Ereignisse. Die baut er einfach als Teil seiner Show ein und landet damit die größeren Pointen. Szenenapplaus erntet er, als er das Bauchreden unterbrechen muss, weil er selbst laut lachen muss. Am Ende bedankt sich das Publikum und applaudiert stehend für einen unterhaltsamen Abend.

Lust auf mehr Sascha Grammel und Furchensumpf ?

Auch beim Besuch in der Talkshow „Tietjen & Bommes“ hatte Sascha Grammel seine Puppe Frederic Freiherr von Furchensumpf dabei. Hier ein Ausschnitt der Sendung, zu sehen bei Youtube.

Von Tabea Sperl