Hannover

„Gott sei Dank, es ist gut“: Bestseller-Autor Takis Würger („Noah“) erzählt, wie ihm ein Stein vom Herzen gefallen sei, nachdem er nur die ersten anderthalb Seiten des Manuskriptes der Kollegin gelesen habe. Es sei nämlich „der größte Albtraum“ etwas Unveröffentlichtes von einer befreundeten Autorin zu lesen: „Was soll man sagen, wenn es schlecht ist?“

Weil Würger dieses Problem bei „Enriettas Vermächtnis“, dem neuen Roman von Sylvia Madsack, nicht gehabt hat, konnte er nun bei der Buchvorstellung in der Apostelkirche freimütig davon berichten. Würger war als Moderator bei der Lesung der Autorin dabei, die auch Mitgesellschafterin der Madsack Mediengruppe ist, zu der auch die HAZ gehört. Beide Schriftsteller haben Wurzeln in Hannover, leben inzwischen aber überwiegend in Zürich, wo sie sich regelmäßig über ihre Arbeit austauschen. So geriet die von der Buchhandlung Leuenhagen & Paris veranstaltete Lesung auch zu einem interessanten Werkstattgespräch.

Interesse für die dunklen Seiten

„Man lernt Figuren über ihre Abgründe kennen“: Sylvia Madsack im Gespräch mit Takis Würger in der Apostelkirche. Quelle: Samantha Franson

„Enriettas Vermächtnis“ (Pendagron Verlag, 286 Seiten, 24 Euro) erzählt eine ungewöhnliche Geschichte: Das Schicksal zweier sehr unterschiedlicher Männer verknüpft sich durch eine geheimnisvolle Erbschaft unverhofft mit dem einer jungen Frau. Schon im ersten Kapitel, das die Autorin in der Apostelkirche vorträgt und das nur eine der Hauptpersonen vorstellt, spürt man die feinen Risse, die sich unter der Oberfläche der Figuren auftun. „Man lernt Figuren über ihre Abgründe kennen“, sagt Madsack im Gespräch mit Würger dazu. „Wenn man versucht, die dunklen Seiten zu sehen, ist das eine Bereicherung: Man erfährt etwas über die Menschen und über sich selbst.“

Die Figuren des fesselnden Romans, dessen Ende offen bleibt, sind ihrer Erfinderin inzwischen so sehr ans Herz gewachsen, dass sie über eine Fortsetzung nachdenkt. Und auch Würger berichtet, dass er gerade ein neues Romanprojekt abgeschlossen habe. Die Spannung vor dem ersten Blick in unveröffentlichte Manuskripte bleibt beiden wohl auch künftig erhalten.

Von Stefan Arndt