Für sie soll’s rote Rosen regnen. Vielleicht, so hofft er wohl, klappt es dann endlich mit der Liebe. Er lässt zaghaft Blütenblätter über sie rieseln. Sie reagiert mit anmutigen Posen. Der Mann wird jedoch ungeduldig und schleudert ihr schließlich die Blüten vor die Füße. Dieses weibliche Wesen bleibt unnahbar für ihn. In seinen Armen ist es wie eine steife Puppe.

Zuvor schon hatte er versucht, mit einer anderen Puppe zu tanzen. Es war wie der Tanz mit einer Toten: Schlaff hing die Angebetete an seinem Hals und sank jedes Mal leblos zu Boden, sobald er seine Arme um sie lockerte. Ganz schön gruselig, zumal die Puppenfrauen beide aussehen wie eine weibliche Version von Gollum aus Tolkiens „ Herr der Ringe“. Tatsächlich geht es in diesem Beziehungsdrama um ein mystisches Wesen ähnlichen Namens: den Golem, eine aus Lehm geformte, menschenähnliche, aber stumme Figur aus der jüdischen Literatur. Im Hebräischen bedeutet Golem „formlose Masse“, wird aber auch als Ausdruck für „dumm“ oder „hilflos“ verwendet.

Es geht um Körperbilder

Mit dem Tanzstück „Golem – Raw Mass“ der sizilianischen Choreografin Erika Silgoner und ihrer Company Esklan Arts Factory hat die Commedia Futura in der Eisfabrik in Hannovers Südstadt ihre nunmehr vierte Tanzoffensive gestartet – und die Richtung für das diesjährige Programm mit seinen insgesamt sieben unterschiedlichen Produktionen vorgegeben: Es geht um Körperbilder. Jene, die Silgoner in ihrer Arbeit für drei Frauen und einen Mann zeichnet, sind alptraumhaft und ästhetisch zugleich.

Die drei weiblichen Golems verbergen Haare und Gesicht unter einer Art transparenter Strumpfmaske. Ihre Körper stecken in hautfarbenen Bodysuits, die ihre geisterhafte Blässe betonen. In lauernder Haltung schleichen sie über die spärlich beleuchtete Bühne oder verkriechen sich in dunkle Ecken. Sie sind nicht aggressiv, aber dennoch haben ihre meist langsamen Bewegungen etwas Bedrohliches und Unheimliches an sich. Der Mann in ihrer Mitte wirkt auf den ersten Blick stark, ist aber letztlich der Unterlegene in dieser Geschichte um Macht, Liebe und Identität.

Mensch, Tier, Maschine

Silgoner, selbst ausgebildete Tänzerin, lässt in ihre beredte Choreografie nicht nur Elemente aus zeitgenössischem und klassischem Tanz einfließen, sondern bedient sich auch bei Techniken aus dem Hip-Hop, etwa dem Popping und Robot Dance. Die Muskeln werden dabei schnell angespannt und ebenso schnell wieder gelockert. Dadurch bekommen die Bewegungen etwas Mechanisches.

Mensch, Tier, Maschine, Traumwesen – all das verkörpern Silgoners Golems und sorgen auf diese Weise für eine faszinierende kleine Horrorshow. Das Ende kommt nach knapp einer Stunde leider viel zu abrupt.

Die nächsten Vorstellungen bei der TanzOFFensive in der Eisfabrik bestreitet die Cooperativa Maura Morales am Freitag und Sonnabend, 14. und 15. Februar, ab 20 Uhr mit „Cherchez la Femme“. Karten und weitere Infos unter www.commedia-futura.de.

Von Kerstin Hergt