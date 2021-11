Hannover

Diese Krankheit lastet schwer auf einem. Migräne ist unberechenbar, sie kommt, wann sie will und sie macht viel mit einem – unter anderem, dass man sich keinesfalls mehr als nötig bewegen möchte. Migräne zum Thema eines Tanzsolos zu machen, ist ein Wagnis, denn diese Krankheit und Tanz passen einfach nicht zusammen. Der Choreograf und Tänzer Yotam Peled hat sich auf dieses Wagnis eingelassen; er präsentiert sein 50-minütiges Solo „Migrena 2 x 2“ im Rahmen der Tanzoffensive auf der Bühne der Commedia Futura in der Eisfabrik.

Es ist ein intensiver, artistischer und verstörender Tanzabend, in dessen Zentrum der Schmerz steht. Yotam Peled tanzt mit Hantelgewichten, wie man sie aus dem Fitnessstudio kennt, er legt sich auf sie und er legt sie auf sich. So zeigt er den Druck, den manche fühlen, die Migräne kennen. Auch das merkwürdig flimmernde Licht, das mit Migräne einhergeht, findet sich in der Performance: als Reflektion auf der Alu-Folie im Hintergrund und – übersetzt in Klang – als Rauschen und Sirren, Bohren und Hämmern aus den Lautsprechern.

Schmerzensmann: Yotam Peled in „Migrena 2 x 2“. Quelle: Valentin Braun

Den Schmerz geht der Tänzer offensiv an – er fügt ihn sich manchmal auch selbst zu. Dabei bleibt er meist nah bei sich, er krümmt sich, bäumt sich auf, wirft seinen Kopf mit den eigenen Händen hin und her. Die Studie des Schmerzes steigert sich zu hämmernden Begleitgeräuschen, zum Schluss sind endlich erlösende Gitarrenklänge zu hören. Und ganz am Ende reicht der Tänzer den Zuschauern die Gewichte, an denen er zuvor so schwer zu tragen hatte. Die Gäste nehmen ihm die Last ab – und applaudieren begeistert.

Ist das zu plakativ? Ist seine Performance zu artistisch? Vielleicht. Aber das macht nichts. Das Wagnis, Migräne tanzend begreifbar zu machen, ist trotzdem geglückt.

„Migrena 2 x 2“ ist noch am Freitag, 5. und am Sonnabend, 6. November in der Eisfabrik zu sehen. Am Donnerstag 25., Freitag 26., und Sonnabend, 27. November ist Yotam Peled wieder in der Eisfabrik zu Gast. Dann mit „Fauna Futura“.

Von Ronald Meyer-Arlt