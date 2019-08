Hannover

Es könnte ganz leicht sein, dieses Festival zu leiten. Tanztheater International, das hannoversche Schaufenster für den zeitgenössischen Tanz, hat sich in den mehr als 30 Jahren seines Bestehens einen so guten Ruf erworben, dass die Compagnien sich inzwischen um Auftritte bewerben. Man müsste einfach nur die besten, bekanntesten unter ihnen auswählen, die größten Namen einladen, schon wäre ein vorzeigbares Programm fertig.

Eine persönliche Erfolgsgeschichte

Christiane Winter aber macht es sich nicht leicht. Sie ist seit der ersten Ausgabe von 1985 bei Tanztheater International und seit Jahrzehnten künstlerische Leiterin – und noch immer erscheint kaum etwas unangenehmer als ein nur irgendwie vorzeigbares Programm. „Ich spiele nicht einfach die Hitlisten rauf- und runter“, sagt sie. Die Zusammenstellung der Produktionen muss sich für sie gut anfühlen. Die Stücke müssen interessant sein, unterschiedliche Stile repräsentieren und untereinander thematisch schlüssig sein. Die Erfolgsgeschichte von Tanztheater International ist in der unverwechselbaren Handschrift von Christiane Winter geschrieben.

Große Namen oder Premieren sind für die Leiterin stets weniger wichtig – auch wenn die größten Stars der Tanzszene oft auch schon zu Gast in Hannover waren. Aber wenn ein Stück gerade gut in eine Festivalausgabe passt, kann es schon mal vorkommen, dass Winter eine Compagnie bittet, eine zehn Jahre alte Choreografie für das Gastspiel in Hannover wiederaufzunehmen. So verhandelt und feilt sie solange, bis endlich ein Programm steht, das sich gut für sie anfühlt.

Der lange Weg zum Tanz

Bei der diesjährigen Ausgabe, die am Donnerstag, 29. August, beginnt, scheint das gelungen zu sein. Winters Gesicht leuchtet auf, wenn sie durch die Programmbroschüre blättert. „Man muss für diese Dinge brennen“, sagt sie. Das Lebensalter von 64 Jahren und 34 Jahre im Geschäft haben Winters Leidenschaft für den Tanz längst noch nicht gelöscht.

Das mag auch daran liegen, dass sie länger gebraucht hat, um den Weg dorthin zu finden. Nach der Mittleren Reife in Sehnde hat Winter, die 1955 in Höver geboren ist, zunächst eine Ausbildung zur Chemielaborantin an der MHH gemacht. Doch die Arbeit hat sie nicht erfüllt. Sie holte ihr Abitur an der IGS Roderbruch nach und schloss die Schule so gut ab, dass sie sofort danach ein Medizinstudium aufnehmen konnte. „Ich habe aber immer gefühlt, dass das nicht zu mir passt“, sagt sie heute.

Ein Festival kommt dazwischen

Nach einigen Semestern lässt sie das Studium sausen, eröffnet mit zwei Freundinnen ein Café – „aber das passte immer noch nicht“. Erst beim Studium der Kulturpädagogik in Hildesheim kam Winter etwas zur Ruhe – und schloss das Studium „sehr zur Freude meines Vaters“ auch tatsächlich „ordentlich mit Diplom“ ab.

Allerdings verzögerte sich auch dieser Abschluss, denn Winter kam der Tanz dazwischen. Bei der ersten Ausgabe von Tanztheater International war sie noch als Praktikantin dabei. Im Folgejahr übernahm sie schon fast die gesamte Organisation und musste in Hildesheim ein Urlaubssemester einlegen.

Erfolg während der Expo

Anfang der Achtzigerjahre herrschte Aufbruchstimmung in der Kulturwelt, die allerorten neue Formate neben den alteingesessenen Theatern schuf. Winter war bald mittendrin: Sie organisierte Theateraufführungen und nahm immer stärker den Tanz in den Blick. Die Programmgestaltung im Kollektiv, die anfangs auch bei Tanztheater International praktiziert wurde, gefiel ihr allerdings weniger: Das Ergebnis erschien ihr zu beliebig.

Dass sie gerade mit ihrer persönlichen Auswahl ein funktionierendes Festival auf die Beine stellen konnte, demonstrierte sie eindrucksvoll während der Expo-Zeit, als das Festival auf vier Wochen ausgedehnt wurde. Auch alle organisatorischen Hindernisse, die eine solche Großveranstaltung mit vielen Partnern mit sich bringt, meisterte Winter souverän. Seither ist sie in Hannover unangefochtene Königin im Reich des Tanzes.

Wie geht es weiter?

Nun aber steht sie vor einer neuen Herausforderung: Die Stadt müsse sich überlegen, was aus dem Festival werden solle, sagt sie. Schließlich werde sie es nicht ewig leiten können. Wie also könnte ihre Nachfolge geregelt werden? Das wird Winter nun mit der Leidenschaft klären, die sie stets bei der Arbeit an den Tag legt – und mit dem für sie typischen Tempo. „Noch eilt es ja nicht“, sagt sie: „Ich mache nichts anderes als Tanz, darum bin ich noch relativ fit.“ Und große Freude mache ihr die Arbeit auch. Ab Donnerstag kann man diese Freude auch wieder als Festivalbesucher erleben.

Zur Eröffnung der 34. Ausgabe am Donnerstag, 29. August, von Tanztheater International zeigt die Compagnie des senegalesischen Choreografen Amala Dianor das Stück „The Falling Star“ in der Orangerie (auch am Freitag). Am Sonnabend, 31. August, zeigt die Japanerin Kaori Ito „I Dance Because I Do Not Trust Words“ und am Sonntag, 1. September, ist die belgische Gruppe Peeping Tom mit „Kind“ zu Gast im Schauspielhaus. Das Festival dauert bis zum 7. September.

Von Stefan Arndt