Frau Winter, Sie organisieren seit nun mehr 35 Jahren das Festival Tanztheater International, das traditionell im September startet. Nun mussten Sie es zum ersten Mal absagen. Was ist stressiger, für einen reibungslosen Veranstaltungsablauf zu sorgen oder alles rückabzuwickeln?

Sämtliche Planungen für das Festival waren bereits abgeschlossen, als im März der Lockdown kam. Da war natürlich noch nicht klar, wie sich die Dinge entwickeln würden. Wir haben Notfallpläne erstellt und ich habe frühzeitig gegenüber den eingeladenen Choreografen kommuniziert, dass mit einer kompletten Absage zu rechnen sei. Das war vor allem emotional eher stressig.

„Die Stimmung war schon gedrückt“

Wie haben die Künstler reagiert?

Tatsächlich waren sie vor allem dankbar, dass wir sie nicht im Ungewissen gelassen und dass wir regelmäßig Kontakt gehalten haben. Es gab da keine Gefühlsausbrüche, aber die Stimmung war schon gedrückt. Alle Kulturschaffenden trifft die Pandemie hart. Ich persönlich denke aber, dass der Tanz besonders betroffen ist, da diese Kunstform von Begegnung und Berührung lebt.

Die „Hannover Edition“ Die 35. Ausgabe von Tanztheater International startet als „ Hannover Edition“, die gemeinsam mit dem Staatsballett Hannover, der Commedia Futura, dem Choreografen Felix Landerer und der Ballettgesellschaft Hannover präsentiert wird. Am 12. und 13. September gibt es in der Orangerie in Herrenhausen jeweils eine Nachmittags- und eine Abendvorstellung. Das Nachmittagsprogramm beginnt um 17 Uhr mit einem Defilee der Tänzer im Innenhof der Orangerie. Von 17.30 Uhr an ist in der Orangerie eine neu geschnittene Version des Films „Facedances“, der 2007 für das Festival gedreht wurde, zu sehen. Um 20 Uhr beginnt das Abendprogramm mit Arbeiten von Tänzern des Staatsballetts, dem Solo „Tué“ von Hannovers Ballettchef Marco Goecke, dem Stück „Cheer“ von Felix Landerer und dem Duett „Zero“ unter der Produktionsleitung der Commedia Futura. Karten gibt es unter: www.Vvk-kuenstlerhaus.de

Was kann die Politik hierzulande tun, um Tanzschaffende in diesen Zeiten zu unterstützen?

Wir haben zusammen mit dem Staatstheater Hannover und anderen Tanzschaffenden in Niedersachsen eine Petition veröffentlicht, die fordert, dass Regularien und Rechtssicherheit für den Berufsstand geschaffen werden, die Proben und Aufführungen auch in Zeiten von Corona ermöglichen.

Haben Sie konkrete Vorschläge?

Man muss sich nur die Schutzauflagen für Fußballspieler ansehen, wo es ja auch zu engem Körperkontakt kommt. Auch für die Sparte Tanz ließen sich Maßnahmen finden, ebenso wie es Konzepte aus dem wirtschaftlichen Produktionsbereich gibt, wo auch nicht immer Distanz gewahrt werden kann.

Christiane Winter vom Tanztheater International. Quelle: Katrin Kutter

Was gab es bislang für Reaktionen auf die Petition?

Soweit mir bekannt ist, kamen bislang nur Reaktionen von den Medien.

Bei der Stadt Hannover ist der Tanz ja nicht ganz in Vergessenheit geraten. Denn sie unterstützt Ihre Idee einer lokalen Ausgabe von Tanztheater International, die am 12. und 13. September in der Orangerie in Herrenhausen zu sehen sein wird.

Das ist richtig. Und da bin auch überaus dankbar, dass unsere Idee sofort auf offene Ohren gestoßen ist. Die „ Hannover Edition“ wird vom Kulturbüro der Stadt ermöglicht, in Kooperation mit den Herrenhäuser Gärten durchgeführt und von der Stiftung Niedersachsen und der Sparkasse Hannover unterstützt. Wir überlassen die Bühne ausschließlich dem Tanz aus Hannover. Niemand reist aus dem Ausland an, an den Produktionen wirken Tänzer mit, die entweder allein tanzen oder zum Beispiel in einer Hausgemeinschaft leben. Sicherheit gewährleistet außerdem die Einhaltung des Hygienekonzepts, das unter anderem eine stark reduzierte Zuschauerzahl beinhaltet.

Zur Person Christiane Winter ist langjährige Leiterin des Festivals Tanztheater International, das seit 1985 jährlich im Spätsommer über zehn Tage und an unterschiedlichen Spielstätten in der Stadt Arbeiten renommierter Choreografen aus aller Welt präsentiert.

Nur 70 Zuschauer pro Vorstellung sind zugelassen. Lohnt sich das überhaupt? Unter normalen Bedingungen passen 330 in die Orangerie.

Alles, was wir live zeigen können, lohnt sich. Die „ Hannover Edition“ hat aber in erster Linie Symbolwert. Wir wollen damit sagen: Schaut her, Tanz gibt es, er braucht sein Publikum, wir sind bereit. Wichtig ist auch der Schulterschluss mit den anderen Beteiligten. Das ist ein wunderbares Gemeinschaftsprojekt, das zeigt: Zusammen können wir einfach mehr bewegen.

„Die Krise sehe ich als Herausforderung“

Sie klingen sehr motiviert und optimistisch. Dabei haben Sie im vergangenen Jahr schon laut über Ihre Nachfolge als Festivalleiterin nachgedacht. Ist das vorerst vom Tisch?

Die Krise sehe ich als Herausforderung. Ich kann und will mich jetzt nicht zurückziehen. Außerdem reizt mich die Aussicht, dass Hannover Kulturhauptstadt werden könnte. Das wäre im 40. Festivaljahr. Da möchte ich doch gern noch mitmischen.

Vorher haben Sie noch einiges zu tun, zum Beispiel die Ausgabe für nächstes Jahr zu planen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das Festival 2021 in vollem Umfang stattfinden kann?

Die Finanzierung der nächsten Ausgabe ist in Planung. Alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation. Im Herbst werde ich mir konkrete Gedanken darüber machen, wie es weitergeht.

Von Kerstin Hergt