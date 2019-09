Hannover

Das Foto im Programmheft zeigt den Mann entspannt auf der linken Hüfte eines embryonal gekrümmten Feenwesens hocken. Das schutzbedürftig Weibliche in einem weißen Etwas mehr ent- als verhüllt, der Böse in Schwarz, Löcher am Hosenknie. So weit, so fotogen. Doch die Geschichte, die an diesem Abend beim Tanztheater International als deutsche Erstaufführung zu sehen ist, hat schon begonnen, als die ersten Besucher ihre Plätze im Ballhof Eins aufsuchen.

Die Ungerechtigkeit der (Tanz)Welt

Eine junge, grazile Tänzerin in schlabbrigem Trainingsanzug erzählt atemlos von allen Ungerechtigkeiten in der Welt. Und ihr Mentor, bejahrter Tänzer in nicht minder ausgebeultem Probendress, lässt die Klage über den prekären Verdienst, die hierarchischen und geschlechtsspezifischen Abhängigkeiten in der Tanz(Welt) über sich ergehen. Für mehr als ein „ja, aber“ findet sich in dieser Suada der jungen Frau eh kein Platz.

Dann geht das Licht kurz aus, das Palaver endet, und aus dem Off des Bühnenraums treten die Zwei erneut auf: Hillel Kogan, Jahrgang 1974, mit Preisen ausgezeichneter Tänzer und Choreograf aus Israel, und Carmel Ben-Asher, Jahrgang 1994, deren Tanzausbildung vor drei Jahren endete. Sie in das weiße Nichts gekleidet, die reine Unschuld, und er der Profi, der nicht an die Unschuld glaubt.

Ein Mann als sterbender Schwan

„The Swan and the Pimp“ (Der Schwan und der Zuhälter) ist der zweite Teil einer Trilogie von Duetten, mit denen Hillel Kogan das Kräfteverhältnis in der Tanzwelt untersucht. Mit dem ersten Teil „We love Arabs“ gastierte er vor fünf Jahren beim Tanztheater-Festival. Jetzt geht es um männlich-feministische Fragestellungen. Und Kogan entwirft dazu Hebe- und Haltefiguren in Slowmotion, die zwischen heilig und obszön changieren. Dazu Headbanging im Technosound und angedeutete Lolita-Verführungen. Inklusive Finger in den Hals, damit kein Gramm mehr auf die Hüfte der jungen Frau kommt.

„Schwanensee“, 1877 uraufgeführt, gilt auch heute noch als Sehnsuchtsort. Und Kogan untersucht so ironisch wie einfühlsam dieses Klischee. Denn ob Odile, die Tochter des bösen Zauberers, oder Odette, die Schwanenkönigin, begehrenswerter ist, und für wen sie begehrenswerter ist, das bleibt die Frage. Und das Aufregendste des Abends: Auch ein Mann kann den sterbenden Schwan überzeugend tanzen. Notfalls in Windeln. Am Ende des gut einstündigen Tanztheaters gab es viel Applaus.

Am Freitag in der Musikhochschule „No Dance, No Paradise“ von und mit Pere Faura und am Sonnabend in der Orangerie Herrenhausen „Set of Sets“ der Kompanie GN/MC, jeweils 20 Uhr.

Flattern und zittern. Marco Goeckes „Äffi“ Als „eine ganz reiche Angelegenheit“ bezeichnet Marco Goecke sein elfminütiges Solo „Äffi“, das jetzt bei Tanztheater International zu sehen war. Unglaubliche 14 Jahre ist die preisgekrönte Choreografie von Hannovers neuem Ballettchef alt. Jugendlich frisch wirkt sie noch heute, gleichzeitig auch altersweise. 2005 hat sie der heute 47-Jährige für eine Gala beim Stuttgarter Ballett choreografiert, wo er im selben Jahr zu dessen Hauschoreograf ernannt wurde. Sie gilt als Meilenstein in Goeckes Entwicklung. Alles ist da, was sein Bewegungsvokabular auszeichnet: das Düstere und Schrille, und dann dieses Tempo, das sich der Tänzer angeeignet hat. Ameisenhaft kribbelt’s und zittert’s und flattert’s aus seinem blanken Oberkörper. Die Bewegungen widersetzen sich dem Runden, Weichen, als böte der Körper ausschließlich Scharnier-, keine Kugelgelenke. Dazu Countrysound von Johnny Cash, „Voices Callin’, Voices Cryin’, Some are Born and Some are Dying’”. Auch die Stimme von Maurus Gauthier, der Goeckes Solo meisterhaft tanzt, schreit kurz auf. nz

Von Alexandra Glanz