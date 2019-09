Hannover

Der Titel des Stücks „I Dance because I Do not Trust Words“ suggeriert einen reinen Tanzabend. Eine Choreografie, die allein auf die Kraft der Körpersprache setzt. Das tun schließlich die meisten Tanzproduktionen – mal mehr, mehr weniger überzeugend. Doch wer beim hannoverschen Festival Tanztheater International eine der hochkarätigen Veranstaltungen besucht, muss immer auf Überraschungen gefasst sein.

Erwartungen übertroffen

So bricht denn auch die 50-minütige Arbeit der gebürtigen Japanerin Kaori Ito mit Sehgewohnheiten und übertrifft noch dazu alle Erwartungen, die sich beim Lesen des Programmzettels einstellen. Dort ist die Rede von einer Produktion, „die die Vater-Tochter-Beziehung untersucht“. Das klingt nach kühler Analyse. Tatsächlich aber tanzt Kaori auf sehr anrührende, intime und poetische Weise mit ihrem über siebzig Jahre alten Vater – und es fallen dabei sehr viele Worte auf der Bühne in der hannoverschen Musikhochschule.

Familienaufstellung: Kaori Ito mit ihrem Vater Hiroshi beim Festival Tanztheater International. Quelle: Gregory Batardon

Kaori überhäuft ihren Vater Hiroshi mit Fragen. Die Tonbandaufnahmen prasseln aus dem Off auf den Mann ein, der zunächst regungslos und extrem gerade auf einem Stuhl verharrt. Manchmal haben diese Fragen einen vorwurfsvollen, manchmal einen neugierigen Unterton: „Warum rauchst du? Sind deine Lungen schon schwarz? Bist du stolz auf deine Tochter? Wie lange wirst du noch leben?“

Jugend im Schnelldurchlauf

Während der Vater sitzt, lässt Kaori ihre Kindheit und Jugend im tänzerischen Schnelldurchlauf passieren. Dabei bedient sie sich bei Elementen des japanischen Butoh, dem „Tanz der Finsternis“, der der Erkundung von Körper und Seele dient. Sie setzt sich dafür eine geisterhafte Maske auf, gibt unheimliche gurgelnde Laute von sich, krümmt sich zunächst auf dem Boden, kommt dann in den Vierfüßlerstand, richtet sich mit wackligen Knien auf und persifliert die Fouettés aus Schwanensee, um am Ende sehr stolz und mit einem sehr nach oben gestreckten Bein zum Stehen zu kommen.

Wiedersehen im Tanz

Als Balletttänzerin zog es Kaori zunächst nach New York, dann nach Frankreich. Zehn Jahre hat sie ihren Vater nicht gesehen. Um sich ihm wieder anzunähern, kreierte sie „I Dance because I Do not Trust Words“, bei dem am Ende auch einige Antworten des Vaters auf Fragen der Tochter zu hören sind. Sie fallen jedoch sehr knapp aus, denn Hiroshi sagt, er habe die Idee des Kommunizierens aufgegeben, weil er schon vor langer Zeit an die „Grenze der Worte“ gestoßen sei.

Hiroshi Ito, der ehemals selbst am Theater gewirkt hat und in jungen Jahren als Schauspieler auf der Bühne stand, formt als Bildhauer düstere Skulpturen. Zum Beweis steht ein schwarz verhülltes, monströses Gebilde auf der Bühne. Außerdem scheint er krank zu sein: Kaori fragt ihren Vater nach seinen zahlreichen „Polypen“, die ihm entfernt wurden. Er antwortet ihr, dass die Ärzte ihm noch fünf Jahre geben.

Diebische Lebensfreude

Doch wenn Hiroshi seinen Stuhl verlässt und tanzt, dann sieht man keinen depressiven, kranken, alten Mann. Stattdessen legt der Vater sehr viel Humor in seine minimalistischen Bewegungen. Er schwingt die Hüften, wackelt mit dem Po, zuckt lässig mit den Schultern. Nichts dabei wirkt aufgesetzt. Er kommt authentisch rüber und freut sich diebisch, seiner Tochter zu zeigen, dass er ein richtig lockerer und lebensbejahender Typ ist. Er kann aber auch innehalten und in meditativen Zeitlupenbewegungen seinen Gefühlen nachspüren. Sehr harmonisch, sehr mit sich im Reinen wirkt das.

Das schönste Pas de deux

Zum Schluss tanzt er mit Kaori einen kleinen, zarten Pas de deux, der wohl der schönste dieses Festivals sein dürfte. Kaori blickt gelöst und stolz und auch ein bisschen verwundert auf ihren Vater, als die Musik endet und das Publikum begeistert applaudiert. Ist der Vater stolz auf seine Tochter? Wer beim letzten Zugabetänzchen der beiden genau hinschaut, kennt die Antwort. Worte sind überflüssig.

Für die Vorstellung von Catherine Gaudet am Montag, 20 Uhr, im Ballhof gibt es noch Restkarten, ebenso für Galit Liss am Dienstag, 20 Uhr, in der Orangerie.

Von Kerstin Hergt