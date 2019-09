Hannover

Es hat durchaus etwas Absurdes, wie die Zuschauer auf ihren Stühlen im Ballhof Eins gebannt verfolgen, wie sich die zwei Frauen und drei Männer auf der Bühne bis zur Erschöpfung abrackern. Catherine Gaudets Choreografie „The Fading Of The Marvelous“ (Das Verblassen des Wunderbaren) ist knallharter Hochleistungssport für die Tänzer – und in höchstem Maße spannend für das Publikum.

Herausragende Produktion

Gaudets Thema ist der Kreislauf des Lebens. Das ist nichts Ungewöhnliches im Tanztheater, wo es oftmals ums Werden, Wachsen und um Vergänglichkeit geht. Doch was die Kanadierin daraus macht, ist herausragend.

Mit kleinen Schritten geht es los: Die Tänzer, die allesamt nur mit einem Slip bekleidet sind, stehen in einer Reihe und trippeln im Gleichschritt mit geschlossenen Augen über die Bühne. Die Monotonie der Bewegung zu einem ruhigen Loop-Sound hat fast etwas Hypnotisches. Dann folgt das Erwachen: Die Tänzer blicken betont überrascht und ängstlich, gestikulieren roboterhaft. Die eckigen Bewegungen werden schließlich runder und raumgreifender.

An der Grenze

Die Musik wird basslastiger, schneller, die Akteure verfallen mehr und mehr in tranceartiges Tanzen wie bei einem Technorave. Immer wieder formieren sie sich zu einem Kreis, immer wieder brechen sie aus der Gemeinschaft aus, biegen ab in entgegengesetzte Richtungen. Das entfaltet eine ungeheure Dynamik. Das Tempo ist mörderisch. Schweißgebadet und sichtlich an ihren körperlichen Grenzen angelangt, kommen die Tänzer schließlich zur Ruhe und verfallen am Ende in statuenhafte Posen. Hier ist nichts blass, sondern alles wunderbar.

Das Festival Tanztheater International dauert noch bis Sonnabend, 7. September.

Von Kerstin Hergt