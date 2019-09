Hannover

Wann kommt die Frau bloß wieder auf die Beine? Sie kann einem fast leidtun, wie sie da auf der Bühne der Orangerie wie ein Ball hin- und hergeworfen wird. Ihre sechs Tanzkollegen nehmen sie auf die Schultern, drehen sich mit ihr im Kreis, schleudern sie über ihre Köpfe hinweg und tragen sie schließlich wie eine Statue auf Händen. Die Tänzer funktionieren wie ein gut geöltes Räderwerk. Hier beginnt und endet keine Bewegung abrupt – und sei sie noch so artistisch. Alles fließt: Dieses Leitmotiv, das sich wie ein roter Faden durch die Choreografie „Set of Sets“ von Guy Nader und Maria Campos zieht, ist auch recht passend für die 34. Ausgabe von Tanztheater International, das nun mit „Set of Sets“ endete.

Bei dem Festival gab es an zehn Tagen zehn Produktionen zu sehen, die zusammen ein Kaleidoskop bildeten, das neue Perspektiven auf den zeitgenössischen Tanz bot. Eines hatten all diese unterschiedlichen Arbeiten gemeinsam: „Sie haben gezeigt, dass tänzerisch alles möglich ist – nur kein Stillstand“, fasst Festivalleiterin Christiane Winter zusammen. Insgesamt zog das Festivalprogramm rund 3000 Besucher an und war damit zu 90 Prozent ausgelastet.

Mut zum Unbequemen

Nicht immer gab es indes nur einmütige Begeisterung unter den Zuschauern für die Vorstellungen. So verließen etliche Fauras Stück „Sweet Tyranny“ noch vor Ende der Aufführung und auch „Kind“ von Peeping Tom missfiel einigen. Doch Winter hat ein Faible für Produktionen, die auch mal unbequem und provokant sind. Sie gehören ihrer Ansicht nach dazu, um ein möglichst breites Spektrum abzubilden.

Wider die Schwerkraft

Das Finale „Set of Sets“ in der ausverkauften Orangerie hat noch einmal alle Zuschauer restlos begeistert. Zur rhythmisch an- und abschwellenden Musik des Schlagzeugers Miguel Marín trotzt das Choreografenpaar Nader und Campos zusammen mit fünf weiteren Tänzern den Gesetzen der Schwerkraft.

Die riskanten artistischen Einlagen, bei denen jeder verpatzte Schritt und jeder nicht sitzende Handgriff eine Tänzerkarriere zerstören könnten, werden im Verlauf der einstündigen Choreografie immer waghalsiger. Die Tänzer werfen sich gegenseitig immer höher in die Luft und bilden am Ende eine Art menschliches Karussell: Einer steht in der Mitte und dreht sich, während er einen anderen huckepack trägt, an dessen Füßen wiederum ein Dritter hängt, der durch das rasante Rotieren förmlich abhebt.

Vorfreude auf das Jubiläum

Beeindruckend aber ist vor allem, welches Vertrauen die Akteure zueinander haben und mit welcher Behutsamkeit sie miteinander umgehen. Man sieht den Tänzern am Ende der Vorstellung ihre Erleichterung darüber an, dass alles reibungslos und verletzungsfrei ablief. Das Publikum applaudiert im Stehen.

Die 35. Ausgabe von Tanztheater International wird eine Jubiläumsrunde, die ein noch schillernderes Programm als dieses Jahr verspricht. Tanzbegeisterte sollten sich daher den Zeitraum vom 3. bis 12. September 2020 schon jetzt vormerken.

Von Kerstin Hergt