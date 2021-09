Hannover

Sie wollen, dass Tanz eine Geschichte erzählt, die von A nach B führt? Dann dürfte Ihnen „Made of Space“ vom libanesisch-spanischen Choreografie-Duo Guy Nader und Maria Campos nicht besonders zusagen. Sie schätzen es, wenn die Bewegungskunst vor allem sich selbst darstellt? Dann ist dieses Stück genau das Richtige für Sie. Das Besuchervotum bei der Deutschen Erstaufführung im Schauspielhaus fiel eindeutig aus: Der Beitrag zum Festival Tanztheater International wurde frenetisch bejubelt.

Choerografie entwickelt von Beginn an einen Sog

Raum und Zeit: Um diese zentralen Begriffe kreist die Choreografie. Von Beginn an entwickelt sie einen Sog, einen ständigen Fluss, der auch in kurzen Momenten des Verharrens nicht abreißt. Und sofort einsetzt, wiewohl der Solotanz zu Beginn eine eher stille Angelegenheit ist. Im weiteren Verlauf finden sich bis zu sieben Tänzerinnen und Tänzer auf der stimmig mit einem spiralenartigen Hintergrund ausgestatteten Bühne ein.

Der Abend zeichnet sich durch große Präzision aus, und er gründet auf Vertrauen, denn ein Danebengreifen könnte hier fatale Folgen haben. Körper werden geschwenkt, gestemmt, durch die Luft geschleudert – das erinnert in manchen Passagen an Elemente aus Gruppenübungen in der Sportakrobatik oder die sogenannte Todesspirale beim Eiskunstlauf.

Es gibt zwischenzeitlich auch schon mal Breakdance-Anmutungen, aber all das ist in einen schlüssigen Gesamtzusammenhang gebracht, es wirkt nie wie ein inhaltsleeres Vorführen von Fertigkeiten. Auch die Musik fügt sich nahtlos ins Geschehen. Daniel Munárriz und Miguel Marín präsentieren an Marimba und Drumset live einen durch Einspielungen ergänzten Soundtrack, der das hypnotische Geschehen auf der Bühne widerspiegelt. Die Klangkulisse ist zuweilen intensiv bis heftig, ohne indes je ins Aufdringliche abzudriften.

Langer Nachklapp, schönes Schlussbild

Die Performance wird derart dynamisch durchgezogen, dass ein kurzes Zögern bei einer Paarsequenz mit wechselseitigem Abrollen über die Hüfte durchaus auffällt. Der einzig gravierende Nachteil des Abends liegt woanders: Er ist zu lang. Auf einen schönen Ruhemoment folgt ein rund viertelstündiger Nachklapp, der nichts wesentlich Neues bietet, mit Ausnahme eines in der Tat wunderbaren Schlussbildes, bei dem sich das Ensemble zu einem menschlichen Karussell zusammenfindet.

Das Publikum folgt ohnehin der alten Liberace-Devise „Too much of a good thing is wonderful“ und veranstaltet am Schluss einen Höllenlärm mit Ovationen im Stehen.

Von Jörg Worat