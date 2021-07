Hannover

Sich eines Tages an einem sonnenbeschienenen Ort wiederzusehen und unbeschwert zu umarmen – das war wohl ein inniger Wunsch vieler Menschen während der kontaktarmen Zeit der Pandemie. So gesehen ist es kaum verwunderlich, dass Sabrina Gargano mit ihrem Duett „A Ciegas“ (spanisch für blindlings) den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis beim diesjährigen virtuellen Internationalen Wettbewerb für Choreografie („choreographie 35“) gewonnen hat. Bei der Onlineabstimmung auf HAZ.de gaben insgesamt rund 1500 Leser und Leserinnen ihr Votum ab – ein paar Hundert mehr, als ins hannoversche Theater am Aegi passen, wo der Wettbewerb in den Vorjahren live über die Bühne ging.

Gut möglich, dass Garganos Produktion bei einer Präsenzveranstaltung nicht ganz so überzeugt hätte. Für ihr Video hat sie im Freien gedreht – und das hat zu dem ganz besonderen Charme ihrer Arbeit beigetragen: Eine Frau (Gargano selbst) steht vor einer Felswand. Die Atmosphäre ist sommerlich, das Licht fast gleißend hell. Von hinten nähert sich ihr ein Mann und hält ihr wie bei einem Kinderscherz auf dem Schulhof die Augen zu: Die Frau muss raten, wer er ist. Sie nennt Namen, kommt schließlich auf ihren Jugendfreund, doch sie sieht ihn nicht.

Fangen und Versteckspiel

Geschickt umtanzen sich die zwei so, dass sie sich nicht Auge in Auge gegenüberstehen. Die Bewegungen sind rasant, gleichen einer Mischung aus Fangen und Versteckspiel. Dazu erklingt beschwingte argentinische Akkordeonmusik. Am Ende treffen sich hier zwei, die sich doch nicht erkennen, sich womöglich entfremdet haben. So mag es manchem gehen, der nach langer Zeit alten Bekannten begegnet und feststellen muss, dass man sich nichts zu sagen hat. Die Pandemie stellt auch unser soziales Miteinander auf die Probe. Insofern hat Gargano mit ihrem trotz aller Dynamik doch sehr melancholischen Tanztheaterstück einen Nerv getroffen.

Wie Gargano stammt auch Sofia Nappi aus Italien. Auch sie hatte sich wie knapp 400 andere Nachwuchschoreografen und -choreografinnen beim Wettbewerb beworben, den die hannoversche Ballettgesellschaft nun zum 35. Mal ausgerichtet hat – und gleich drei Preise abgeräumt.

„Ein guter Jahrgang“

Unter der künstlerischen Leitung von Braunschweigs Chefchoreograf Gregor Zöllig hatte eine Jury 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen für den finalen Stream ausgewählt. Zöllig sprach im Vorfeld von „einem guten Jahrgang“. Es gab viele bemerkenswerte Stücke. Trotz der allgemein hohen Qualität stach Nappi jedoch besonders hervor. Ihr Duett „Dodi“ (hebräisch für Geschenk) wird von zwei Männern getanzt. Wie sie sich auf einer halbdunklen Bühne gegenüberstehen und spiegelbildlich agieren, ist typisch für ihren besonderen, Gaga genannten Stil.

Nappi hat bei der israelischen Batsheva Dance Company Erfahrungen mit dieser Technik gesammelt. Das Ensemble wurde von Ohad Naharin geprägt, dem Erfinder von Gaga. Geboren wurde dieser Stil aus einer Not heraus: Geplagt von einer Rückenverletzung hatte Naharin nach Möglichkeiten gesucht, seinen Tänzern seine Bewegungssprache nahezubringen. Schnörkellos, auf den Punkt, raumgreifend. Fast pantomimisch wird Gefühlen Ausdruck verliehen.

Nappi beherrscht diese Kunst des mitreißenden, alltagsnahen Tanzes, der ungemein beredt und von „fließender Sinnlichkeit“ ist, wie Zöllig es in seiner Laudatio ausdrückte. Dafür erhielt Nappi den mit 6000 Euro dotierten ersten Preis der Jury aus Choreografen und Choreografinnen, darunter auch Hannovers Ballettchef Marco Goecke. Ihm gefiel das atmosphärisch dichte Duett offenbar so gut, dass er Nappi zusätzlich noch mit dem Produktionspreis der Tanja-Liedtke-Stiftung am Staatstheater Hannover bedachte. Nappi darf eine neue Choreografie mit Tänzern des Staatsballetts einstudieren. Das Honorar dafür zahlt die Stiftung. Auch der Preis der Tanzkritiker und -kritikerinnen geht an Nappi.

Sabrina Gargano mit ihrem Duett „A Ciegas“ Quelle: Choreographenwettbewerb

Über den zweiten Preis (3000 Euro) beim Wettbewerb darf sich das chinesische Duo Li Chen und Shi Feiyang freuen. Es wurde für sein energiegeladenes Stück „Should life be busy?“ um zwei Brüder ausgezeichnet. Der Israeli Gil Kerer, der 2018 den Kritikerpreis bekommen hatte, konnte mit seiner Arbeit „Concerto for mandolin and string in C major by Vivaldi“ in diesem Jahr den dritten Platz erobern (2000 Euro). Er erhielt zusätzlich eine Einladung ans Theater Pforzheim, um dort ein neues Stück zu kreieren.

Von Kerstin Hergt