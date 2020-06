Tanztheater im Livestream: So war die Premiere von Felix Landerers neuer Choreografie „Cheer“

Hannover

Es sollten keine Nebengeräusche zu hören sein. Keine Stimmen von nebenan, und noch nicht einmal Vogelgezwitscher, das durchs geöffnete Fenster dringt. Der hannoversche Choreograf Felix Landerer hat ein Tanzstück kreiert, dass seinen eigenen Worten zufolge ein „Versuch ist, sich im Moment zu verlieren“. Er wolle damit ganz „eintauchen in die Bewegung“. Dieses Eintauchen ist für den Zuschauer wiederum nur möglich, wenn er sich seine eigene Theaterraumatmosphäre schafft: gedämpftes Licht, Stille um sich herum. Denn „Cheer“ gibt es derzeit lediglich im Stream auf dem Onlineportal der Freien Theater Hannover beim Portal Vimeo zu sehen. Nicht allein deshalb ist es nur das halbe Vergnügen.

„Cheer“ sprüht vor Energie

Das englische Wort „cheer“ bedeutet jubeln. Ursprünglich sollte es laut Landerer tatsächlich um „Freude und Ekstase“ gehen. Doch bevor die Proben richtig begannen, kam der Lockdown. Während der Isolation blieb der Choreograf per Videochat mit seinen sechs Tänzern in Kontakt. Jeder trainierte für sich in den eigenen vier Wänden. Unfreiwillig überlagerte dabei ein Thema alles andere: Der Entzug von Berührung. So entstand schließlich eine Choreografie, die sich ins Gegenteil verkehrte und jetzt das Fehlen von Freude und Ausgelassenheit in den Vordergrund rückt. Doch die Tänzer verfallen keineswegs in Lethargie. Im Gegenteil: „Cheer“ sprüht vor Energie.

Die Kamera tanzt mit

Zur pulsierenden Musik des renommierten hannoverschen Komponisten Christof Littmann, mit dem Landerer schon oft zusammengearbeitet hat, winden sich die Tänzer schraubenartig, als ob sie buchstäblich aus ihrer Haut fahren wollten. Temporeiche Richtungswechsel sorgen für Dynamik. Meist sind Solodarbietungen auf der nur mit ein paar senkrecht arrangierten Neonröhren ausgeleuchteten Bühne zu sehen.

Die Kamera führt Valeria Lampadova. Ein Glücksfall. Sie hat selbst eine Ausbildung zur Profitänzerin absolviert und mit vielen renommierten Choreografen zusammengearbeitet. Ihr Auge ist häufig dicht an den detailreichen Bewegungen der Tänzer dran. Manchmal tanzt die Kamera sogar ein wenig mit. Das schafft intime Momente, und der Zuschauer wird ein Stück weit in das Geschehen hineingezogen, was die Onlineversion von „Cheer“ zusätzlich sehenswert macht. Doch am Ende ist es so, wie Landerer selbst vor Kurzem bedauernd im Interview mit dieser Zeitung geäußert hat: „Das Liveraum-Erlebnis eines Theaterbesuchs ist nicht ersetzbar.“

Was fehlt: Atemgeräusch, Schrittgeräusch, Publikumsgeräusch

Es fehlt an Nähe, Emotion, Atmosphäre. Dazu tragen auch in der Regel besondere Nebengeräusche bei, die nun fehlen: Das Atmen der Tänzer und ihre Schritte auf dem Bühnenboden, die Reaktionen des Publikums. Den Künstlern wird Letzteres am meisten fehlen. Sie leben jetzt davon, dass man ihre Produktionen weiterempfiehlt und auf Onlinevorführungen aufmerksam macht. Die nächste steht bereits morgen an: Die Choreografin Alexandra Waierstall präsentiert die Performance „There/After“ auf dem Vimeo-Kanal FTH.tv. Das Stück ist zusammen mit „Cheer“ im Rahmen einer Projektförderung des Tanzpakts Stadt-Land-Bund entstanden. Waierstall arbeitet mit demselben Ensemble wie Landerer, das sich „Of Curious Nature“ nennt. Geplant sind Produktionen, die abwechselnd in Hannover und Bremen gezeigt werden – aber nun bis auf Weiteres online über die Bühne gehen.

„Cheer“ ist am 15., 17. und 19. Juni jeweils von 19 Uhr bis 10 Uhr am Folgetag auf https://vimeo.com/428738292 zu sehen (der Link wird jeweils kurz vor Beginn der 19-Uhr-Vorführung aktiviert). „There/After“ läuft am 16., 18. und 20. Juni jeweils ab 19 Uhr.

