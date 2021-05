Hannover

„Lust“, sagt Solveig, „ist nicht dasselbe wie Liebe.“ Es ist die Solveig aus dem „Peer Gynt“, aber der Satz steht nicht bei Ibsen, sondern er fällt in einem von der NDR-Radiophilharmonie gerade ins Netz gestellten erweiterten Konzertfilm mit den Gynt-Suiten von Grieg. Die Schauspielerin Corinna Harfouch streift in diesem Film durch Hannover und spricht einen der Solveig-Rolle anverwandelten Text des Regisseurs Alexander Radulescu. Sie sagt dabei nicht nur, dass Lust und Liebe nicht identisch seien. Sie sagt sogar: „Lust ist oft das Gegenteil von Liebe.“

Die Schriftstellerin Tarja Sohmer, 56 Jahre alt, stammt aus Ylöjärvi, einem Städtchen nahe Tampere in Finnland. Seit 35 Jahren lebt sie in Hannover, sie schreibt auf Deutsch. 2014 hat sie ihren Roman „Das Verbleichen der weißen Stadt“ veröffentlicht, die Geschichte zweier Schwestern, und nun ist bei dtv „Nächte mit Tom“ erschienen. Der Verlag preist das Buch als „prickelnd wie Champagner“ an. Das klingt nach einem leicht verruchten Werk. Seicht. Was zum Weglesen im Urlaub. Aber es ist viel mehr.

Nina, die Hauptfigur, hat eine Affäre mit einem Jüngeren

In den USA, wo die politisch Korrekten Angst vor allem und jedem haben, würde man inzwischen wahrscheinlich einen Warnhinweis aufs Cover drucken: Dieses Buch enthält explizite sexuelle Darstellungen. Die enthält es wirklich. Tarja Sohmer nimmt einen Schluck aus ihrem Kaffeebecher und erzählt, dass der Gedanke, einen Roman wie diesen zu schreiben, schon lange auf ihrer – sie lächelt – „To-do-Liste“ gestanden habe. Sie habe immer gezögert, weil sie niemanden verletzen wollte, doch dann starben im selben Jahr ihr Ex-Mann und dessen Mutter, und sie setzte sich an den Schreibtisch und begann, sich der Geschichte von Nina zu widmen.

Nina verfasst Kochbücher und veranstaltet Kochseminare. Sie ist 50 und glücklich verheiratet mit Winfried, auch im Bett ist alles wunderbar. Und doch passiert etwas mit ihr, als sie auf einem ihrer Seminare den neun Jahre jüngeren Tom kennenlernt. Die beiden beginnen eine Affäre, treffen sich immer wieder an verschiedenen Orten, und Tom bringt Nina etwas nahe, das sie noch nicht kannte: den Coitus per anum. Nina tut all das, weil sie das Gefühl hat, Abenteuer und Farbe träten mit Tom wieder in ihr Leben.

Tarja Sohmer erzählt in einer klaren, kargen Sprache

Tarja Sohmer erzählt davon in einer klaren, man möchte fast sagen: skandinavisch kargen Sprache, der alles schlüpfrig Ausschmückende wohltuend abgeht. „Finnen machen nicht so viele Worte“, sagt die Autorin und lacht. Wer von diesem Roman also versautes Vokabular erwartet, sollte sich besser Groschenhefte kaufen. Tarja Sohmer spart auch an Metaphern, einmal heißt es bei der Beschreibung eines Orgasmus, Nina lasse sich den Berg hinunterrollen, aber solche Stellen sind die Ausnahme. Nur manchmal fällt der Ton ins Anrüchige, wenn Tom Nachrichten schickt, mit denen er Nina scharf machen will.

„Finnen machen nicht so viele Worte“: Tarja Sohmer. Quelle: Bert Strebe

Auch Nina übt sich darin ein paarmal, aber man spürt, dass ihr das nicht liegt, und doch folgt sie Tom weiterhin, „als würde ich mich plötzlich in einem anderen Leben befinden“. Man denkt an Margriet de Moor und ihren Roman „Erst grau dann weiß dann blau“; dort bringt das Ausprobieren eines Lebens neben dem eigentlichen Leben der Protagonistin den Tod.

Ganz allmählich verändert sich das Abenteuer. Tom schickt Pornobilder und verlangt welche. Er bittet nicht mehr, er gibt Befehle. Nina merkt, dass er generell die Stellung a tergo bevorzugt, bei der sich die beiden nicht ins Gesicht sehen können. Es geht Tom nicht um Nina. Und langsam kippt die Affäre in das, was oft entsteht, wenn man aus der Liebe die Seele ausklammert und nur den Körper übrig lässt: Sie wird schal. Sie hat mehr mit Leibesübungen als mit Laszivem zu tun. Sie wird traurig.

Tarja Sohmers Text bewertet nicht

Und Nina wird unleidlich. Sie vernachlässigt Familie und Freunde und vor allem sich selbst. Aus der Nina, die sich nimmt, was sie möchte, wird die Nina, die sich fragt, wie sie geworden ist, was sie nicht sein will. Wieso sie so gut lügen kann. Und warum ihr Winfried nichts merkt (was offensichtlich eine Illusion ist, er sagt nur nichts). Und dass Tom ihre frühere Düsternis vertrieben hatte, ist auch vorbei, jetzt ist die Düsternis da, wo Tom ist. Nina entfremdet sich von Nina. Aber so endet es glücklicherweise nicht.

Wunderbar an diesem Text ist, dass Tarja Sohmer die ganze Geschichte an keiner Stelle kommentiert, dass sie einfach nur konsequent an Ninas Seite bleibt, dass sie sie von der Eheroutine in die Ekstase und in den Schmerz und wieder hinaus begleitet. Ohne Erklärungen. Ohne Bewertungen. Nur mit ihrer schnörkellosen, aber liebevollen Sprache.

Auf Tarja Sohmers To-do-Liste steht im Moment ihr vierter Roman. Der dritte ist gerade fertig. Wann er erscheint, ist noch offen. „Prickelnd“ wird er nicht werden, genauso wenig, wie es der zweite ist.

"Nächte mit Tom" von Tarja Sohmer. Quelle: dtv

Info: Tarja Sohmer, „Nächte mit Tom“. dtv, 272 Seiten, 15,90 Euro. ISBN 978-3-423-26256-9. Für den 24. Oktober ist eine Lesung in der Galerie Lortzingart in der Lortzingstraße in der List geplant. Dort sollen zudem Bilder von Tarja Sohmer gezeigt werden – die Autorin malt auch.

