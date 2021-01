Hannover

Eigentlich steht es für Sicherheit und Orientierung, aber das Licht, das hier aus dem Leuchtturm von Norderney dringt, wirkt ganz anders: ein trüber Strahl, der geheimnisvolles Unheil verkündet. Das berühmteste Bauwerk der Insel erscheint in dem „ Tatort“ mit dem Hamburger Kommissar Thorsten Falke ( Wotan Wilke Möhring), der an diesem Sonntag ausgestrahlt wird, so ganz und gar nicht postkartentauglich.

Das liegt ein bisschen an den sepia getönten Bildern, auf die Regisseur Lars Henning in der ganzen Krimifolge mit dem Titel „Tödliche Flut“ setzt. Vor allem aber liegt es an dem sonderbaren Bläserklang, der zu hören ist, sobald der Leuchtturm ins Bild gerät: ein fahler Akkord, der sich hoffnungslos im Nichts verliert und einen Hauch von Kälte hinterlässt.

Premiere für die Radiophilharmonie

Die Komponisten Stefan Will und Peter Hinderthür haben nicht nur die kurze Leuchtturmszene vertont, sondern den gesamten „ Tatort“ mit einem aufwendig orchestralen Soundtrack unterlegt. In dem knapp 90-minütigen Spielfilm ist gut 40 Minuten Musik zu hören – viel mehr als in durchschnittlichen Krimis. Eingespielt wurde sie von der NDR Radiophilharmonie.

Abstand halten: Im September hat die Radiophilharmonie mit dem Dirigenten Christian Schumann den „Tatort“-Soundtrack im Funkhaus aufgenommen. Quelle: NDR

Für das hannoversche Orchester ist das eine Premiere. Beim NDR hat bislang noch nie ein Rundfunkorchester für den guten Ton in der Krimireihe gesorgt. Dafür bekommt der Soundtrack in „Tödliche Flut“ nun gleich einen Ehrenplatz: Immer wieder gibt es längere Sequenzen mit Nordseeimpressionen, in denen die Musik die Deutungshoheit übernimmt. Im abgründigen Raunen von Celli und Kontrabässen etwa ist dabei zu hören, wie tief und bedrohlich das oft unterschätzte Wattenmeer sein kann.

Tönendes Seelendrama

Ganz in der Tradition des romantischen Musikdramas spiegelt sich in den Klängen aber nicht nur die äußere Welt, sondern auch die Seelenlandschaft der Hauptfigur. Das ist hier die Investigativjournalistin Imke ( Franziska Hartmann), die als moderne Frau vom Meer auf der Insel ihrer Kindheit nicht nur mit Immobilienhaien, sondern auch mit inneren Dämonen ringt.

Trotz der Bedeutung, der der Musik im Film eingeräumt wird, spielt sie sich nie in den Vordergrund. Die Komponisten setzen kaum auf orchestrale Opulenz. In ihrem meist lakonischen Soundtrack nutzen sie von den Möglichkeiten, die ein großes Sinfonieorchester bietet, vor allem die Vielzahl an besonderen Klangkombinationen.

Für den Dirigenten Christian Schumann macht gerade dieser besondere Umgang mit dem Orchester den Reiz der Musik aus. Man könne hören, dass sie für einen deutschen Film komponiert worden sei, sagt er. „Sie unterscheidet sich vom Soundtrack im amerikanischen Kino, der die Zuschauer auch musikalisch überwältigen will, und auch von dunklen skandinavischen Dramen und Thrillern, die in erster Linie mit elektronischem Sound untermalt sind.“ Die Komponisten hätten hier eine Musik geschrieben, die „perfekt zur Grundästhetik der ältesten deutschen Krimireihe“ passe.

Musikalischer Schichtbetrieb

Die Einspielung im vergangenen September war bereits mit einigen Hindernissen verbunden.„Das ganze Orchester konnte wegen der Mindestabstände nicht gemeinsam auf der Bühne aufgenommen werden“, sagt Matthias Ilkenhans, der Manager der Radiophilharmonie. „Wir haben deshalb die Orchesterbesetzung in zwei Gruppen geteilt und aufgenommen. Anschließend hat unser Tonmeister die beiden musikalischen Schichten übereinander montiert.“

Außer für das Fernsehen spielt das Orchester derzeit auch fürs Internet: Unter www.ndr.de/bildungsangebote gibt es ab Freitag Lernvideos zu musikalischen Themen für Schüler und Schülerinnen. Wünschenswert wäre, dass für diese Beiträge auch das gilt, was Ilkenhans treffend über die über die „ Tatort“-Musik sagt: „Sie führt durch den Plot, gibt Rätsel auf und erzeugt Spannung.“

Von Stefan Arndt