Es ist Winter. Kalter Schnee hat alles mit seinen unendlichen Schattierungen von Weiß zu Grau bedeckt. Die lebendige Welt der Farben ist längst unter dem äußerst feinen Schneepulver versunken. Wir sind auf der kleinen Bühne des Theaters Fensterzurstadt im „Nowhere“ gelandet, im Nirgends. Dort, wo die Menschen keine Gefühle mehr haben, wo sie sich vor Umarmungen ängstigen, vor menschlicher Nähe zurückschrecken.

Es ist der letzte, die „Die Unberührbaren“ überschriebener Teil einer als Trilogie angelegten Inszenierung von Ruth Ruthkowski, bei der sie auf Forschungs-„Reisen in die Intimzone“ menschlichen Lebens unterwegs ist. Begonnen hat sie mit „Inside“, sich dann folgerichtig zu „Outside“ weiterbewegt, und jetzt ist sie im emotionalen Nichts unserer Gegenwart angekommen. Im endlosen Winter der erfrorenen Gefühle, einer Sackgasse.

Statistik der Gefühle

Die Statistik sagt, dass immer mehr Menschen nicht in der Lage sind, Gefühle, Nähe und Gemeinsamkeit ertragen zu können. Das sie das Alleinsein dem gemeinsamen Leben vorziehen. Aus dieser Art von höchst abstrakter und auch alarmierender Erkenntnis hat Ruthkowski eine poetische Exkursion zu den Leerstellen der menschlichen Seele gezaubert.

Und sie gönnt ihrem Publikum in der ehemaligen Tankstelle, die jetzt ein Theaterraum ist, keinesfalls ein wenig wärmenden Gefrierschutz. Stattdessen lässt sie frösteln. Weiße Papierschnitzel fliegen kalt durch die Luft, Eiskristalle flirren auf der Hintergrundleinwand, eine Parkbank wird zum Beichtstuhl, fröstelnd wird berichtet, wie Nähe Kälte erzeugt.

Panik durch Umarmung

Die in einer Szene angebotenen Umarmungen, „Free Hugs“, führen zur Panik, aus dem Reigen der mal zwei, mal drei Geschichtenerzähler auf der Bühne wird ein Totentanz mit Skeletten. Und eine kleine Hütte mit rauchendem Schornstein ist mal geheimnisvoller Ort von Gefühlen, die im Verschlossenen bleiben, mal Rückzugsort, Gefängnis, oder auch Sauna, aus der heraus es zum Abkühlen lustvoll nach draußen, in die Eiswelt geht – die dann alle in einem Tsunami an sozialer Kälte sofort erstarren lässt.

Nur der Winter, der als alter Mann auftritt, als einziger in schwarzer Kleidung, würde sich über Aufmerksamkeit und Nähe freuen. Doch Alter zählt nicht, Alter ist Kälte, Alte werden übersehen, trotz aller offensichtlichen Öffentlichkeit.

Ruthkowski hat mit ihrer letzten der „Reisen in die Intimzone“ und mit zehn Schauspielern, die allesamt überzeugen, der reißerischen „Fifty Shades of Grey“-Hysterie mit einigen wenigen „Shades of White“ auf stille Art Paroli geboten. Sehenswert!

Die nächsten Vorstellungen sind am 24. und 31. Januar sowie am 1., 5., 7., 8., 26. und 29. Februar jeweils 20 Uhr in der alten Tankstelle Striehlstraße 14. Karten gibt es unter Telefon (05 11) 22 02 19 12.

Von Frank G. Kurzhals