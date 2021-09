Hannover

Faust I, Abend, Margarete, Kästchenszene. Gretchen kommt nach Hause, im Kopf schwirrt ihr die Begegnung mit Faust herum. Sie spürt aber, dass etwas nicht stimmt, auch wenn sie das Kästchen voller Schmuck, dass der Teufel dort platziert hat, noch gar nicht sieht: „Es ist so schwül, so dumpfig hie …“ Die Schauspielerin sagt diesen Gretchen-Satz eher ein bisschen verträumt. Der Regisseur, ein Freud-Verehrer, fährt ihr lautstark dazwischen: „Hier geht es um Sex! Goethe war nicht der große Klassiker, er war versaut! Wir müssen den Dichter des Fleisches wiederentdecken!“ Das Publikum prustet.

Das Mittwoch-Theater auf dem Lindener Berg hat sich für seine 100. Inszenierung das Stück „Gretchen 89ff“ ausgesucht, geschrieben von einem der wunderbarsten zeitgenössischen Theaterautoren, Lutz Hübner, und zwar schon 1997. Aber was könnte für das Jubiläum besser passen als ein Stück über das, was vor, hinter und zwischen Theateraufführungen so alles passiert. Obwohl Corona schon ein bisschen mitentschieden hat: „Gretchen 89ff“ (die Kästchenszene steht im „Faust I“ auf den Seiten 89 folgende) ist ein Zweipersonenstück, da kann man gut Abstand halten. Und geprobt wurde monatelang per Zoom.

Von „Stadttheaterscheiße“ bis „Schatzl“

Lutz Hübner holt das Komödiantische aus Goethes Tod-und-Teufel-Tragödie, indem er unterschiedliche Typen von Regisseuren und Schauspielerinnen bei den Proben zu immer demselben Gretchen-Monolog aufeinanderprallen lässt. Ein Regisseur verlangt von seiner Schauspielerin Schmerz („Alles andere ist doch Stadttheaterscheiße“), ein zweiter nölt an allem herum („Sie verschlucken Ihre Endsilben“), und der dritte ist eher an den körperlichen Vorzügen der Mimin („Schatzl“) als an der Arbeit interessiert.

Wandlungsfähig: Rosa Zach und Frederic Oberheide Quelle: Steffi Seeck

Die Schauspielerinnen wiederum sind entweder anfängerhaft übereifrig (der Regisseur sagt: „Wenn Sie sich immer auf den Boden schmeißen, lasse ich Sie die Szene im Laufstall spielen“) oder professionell überheblich: Die Diva vermutet, der Regisseur komme direkt „von der CVJM-Laienspielschar“. Neun Szenen gibt es in dem Stück, alle in der Regie von Heinrich Baxmann gespielt von Rosa Zach und Frederic Oberheide, und die beiden machen das furios. Und extrem wandlungsfähig. Und sehr, sehr lustig.

Fußtrampeln, Pfeifen, Gejohle

Zum Theaterbetrieb gehören auch Kritiker, einer wird im Stück wegen seiner Wischiwaschiartikel hochgenommen, Feixen im Saal. Wenn der Kritiker in diesem Fall etwas zu kritisieren hätte, würde er anmerken, dass Rosa Zech nicht kreischen müsste, wenn sie schreien soll, und das Frederic Oberheide als Freudianer keines nackten Oberkörpers bedürfte, um als monothematisch rüberzukommen. Und dass es schöner wäre, die Videos im Stück würden nicht ruckeln. Aber das ist natürlich nur Kritikasterei.

Am Ende: Jubel, frenetisches Geklatsche, Fußtrampeln, Pfeifen, Gejohle. Die Begeisterungsfähigkeit des wichtigsten Parts im Theaterbetrieb, des Publikums, hat unter Corona nicht gelitten. Ganz im Gegenteil, wie’s scheint.

Von Bert Strebe