Hannover

„Kann eine Frau nicht so sein wie ein Mann?“ Mit dieser herrlich dämlichen und zugleich verzweifelten Frage des Professor Higgins beginnt sich die emotionale Sturheit des eingefleischten Junggesellen zu lösen – und das Happy End mit der „Fair Lady“ Eliza kann seinen Lauf nehmen. So erlebte man es mit Vergnügen beim Gastspiel der Kölner Kammeroper im Theater am Aegi.

Geglückte Auswahl bei der Besetzung

Tabea Tatan als Eliza und Volker Hein als Professor Higgins lieferten sich auf den Punkt inszenierte lautstarke Paarduelle, ließen aber auch leise und berührende Momente zu. Und die populären Dauerhits dieses Musicalklassikers erfüllten sie mit darstellerischem Leben und sängerischem Können. Auch in der Besetzung der weiteren Rollen hatte Regisseur Lajos Wenzel eine glückliche Auswahl getroffen. Martin Berger spielte den Oberst Pickering als Freund und Gegenpart von Higgins mit amüsant ironischer Distanz. Kevin Dickmann gestaltete seine Rolle als Eliza-Verehrer Freddy so gefühlig, dass man verstand, warum sie ihn nicht will.

Eine Sonderklasse an Kraft und Derbheit brachte der gebürtige Hannoveraner Martin Heim als Elizas Vater auf die Bühne. Und die ebenfalls in Hannover aufgewachsene Ulrike Johanna Jöris lieferte in der Doppelrolle als energische Wirtin und distinguierte Mutter des Professors amüsante Charakterstudien ab. Choreograf Vanni Viscusi schaffte es, aus den acht weiteren Nebenrollen eine veritable Tanztruppe zu formen, die auch noch hörenswerte sängerische Leistungen vollbrachte.

Voller Orchestersound

Die Kölner Symphoniker sorgten unter der erfahrenen Leitung ihrer Chefdirigentin Inga Hilsberg trotz reduzierter Tourneebesetzung für einen vollen Orchestersound. Der wurde allerdings gegenüber dem Bühnengeschehen an einigen Stellen zu dominant abgemischt. Und auch bei der Aussteuerung der Darstellermikrofone gelang der Wechsel von Sprache zum Gesang nicht immer überzeugend.

Insgesamt erlebte man aber eine lebendige, unterhaltsame und geglückte Inszenierung, die unter den Bedingungen eines Tourneetheaters eine beachtliche Qualität aufwies. Das sehr gut besuchte Haus reagierte mit entsprechend langem, kräftigem Beifall.

Am Sonntag, 12. Januar, sind ab 19 Uhr im Theater am Aegi „Sternstunden der Filmmusik“ zu erleben.

Von Claus Ulrich Heinke