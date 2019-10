Hannover

Diesen Anblick muss man erstmal verdauen: Lilo Wanders im aschgrauen Anzug, mit Krawatte und ohne ihren Blondschopf. So kennt man die Diva nicht, und so kennt man auch den Travestiestar Albin nicht, den sie in Florian Battermanns erfrischender Neubearbeitung des französischen Komödienklassikers „Ein Käfig voller Narren“ im Theater am Aegi verkörpert.

Aber es muss sein. Denn Albin und seine große Liebe Georges haben Georges’ Sohn Laurent – Ergebnis eines einmaligen „Ausrutschers“ mit einer Frau – liebevoll großgezogen und wollen auch jetzt seinem Glück nicht im Wege stehen. Laurent hat sich mit Muriel verlobt, und deren erzkonservative Eltern wollen die Familie des Bräutigams kennenlernen. Also soll Laurents leibliche Mutter Simone kommen und Georges’ liebende Ehegattin mimen, während Albin den faden Onkel in Aschgrau spielt. Als Simone jedoch nicht rechtzeitig auftaucht, schlüpft Albin kurzerhand in die Mutterrolle – und das Chaos ist programmiert.

Plädoyer für Liebe und Toleranz

„Ein Käfig voller Narren“ – wobei das französische Wort für Narren, „folles“, gleichzeitig ein Slangausdruck ist, der so viel wie „Tunten“ bedeutet – feierte 1973 unter der Regie des Autors Jean Poiret in Paris Premiere und lief anschließend fünf Jahre lang ohne Unterbrechung. Übersetzungen, eine Verfilmung samt Hollywood-Remake und eine Musicalfassung verhalfen dem Stück zu internationalem Ruhm. Mit Lilo Wanders ist dieses rosarot glitzernde Plädoyer für Liebe und Toleranz ideal besetzt. Sie versteht es bestens, bei aller Albernheit auch die tragischen Facetten der Figur des Albin herauszuarbeiten, der sich selbst verleugnen soll, um den gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Es ist überhaupt die große Stärke dieses Stückes, dass man als Zuschauer nicht nur über die Protagonisten lachen, sondern auch mit ihnen fühlen kann.

Behutsam ins Heute übertragen

Neben Lilo Wanders spielen Gregor Eckert (Georges), Michael Jäger (Laurent), Hannah Baus (Muriel), Hannes Ducke und Isabella Nagy (Muriels Eltern), Astrid Straßburger (Simone), Andreas Werth (Travestiestar Mercedes und Paparazzo) sowie Gurmit Boghal als herrlich schräger Hausangestellter Jakob. Florian Battermann, der auch künstlerischer Leiter des Neuen Theaters in Hannover ist, hat den Text neu übersetzt und dabei behutsam ins Heute übertragen, ohne jedoch die Handschrift Poirets zu verfälschen. So geriet „Ein Käfig voller Narren“ zu einem rundum vergnüglichen Theaterabend, an dessen Ende das Publikum im vollbesetzten Theater am Aegi begeistert Beifall spendete.

Weitere Vorstellungen: Am Freitag und Sonnabend, 18. und am 19. Oktober, im Theater am Aegi.

Von Juliane Moghimi