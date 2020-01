Hannover

Eigentlich ist Claus von Wagners „Theorie der feinen Menschen“ viel zu ernst, um witzig zu sein. Denn auch zwölf Jahre nach dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise und acht Jahre nach der Uraufführung ist das kapitalismuskritische Kabarettprogramm leider immer noch aktuell. Gut, ein paar Politikernamen musste von Wagner austauschen. Aber beim Finanzsystem und den Problemen, die es mit sich bringt, hat sich wenig getan.

Bekannt ist der Kabarettist als Gastgeber der ZDF-Sendung „Die Anstalt“. Als er bei seinem Auftritt im Theater am Aegi fragt, ob Fans der Sendung im Publikum sitzen, heben viele der gut 1000 Zuschauer die Hände. Und sie bekommen, was sie von ihm kennen: bissiges Kabarett, das nicht selbstgerecht ist und nicht zu belehrend wirkt. Von Wagner schafft etwas, das in der Komik Wunder wirkt und doch vielen seiner Kollegen nicht gelingt: In seinen Geschichte ist meist er der Dumme. Außerdem, und auch das kennen „Anstalt“-Fans, ist seine Merkel-Imitation irre witzig.

Zweieinhalb Stunden Programm über Finanzen

Ohne das Publikum zu langweilen, spricht von Wagner gute zweieinhalb Stunden lang über Finanz- und Eurokrise, Ratingagenturen und Derivaten. Er belustigt sich über Perlen des Fachjargons wie „Negativwachstum“. „Ich sage ja zu einem toten Hamster auch nicht: Der ist minuslebendig.“

Neben seiner Haltung, die viele Zuschauer teilen dürften, überzeugt auch die Inszenierung: Der Kabarettist bringt mit viel Spielfreude ein richtiges Ein-Mann-Stück auf die Bühne. Als Claus Neumann, Sohn eines Wirtschaftsprüfers, soll er eine Rede über seinen verstorbenen Vater halten. Unglücklicherweise wird er in der Nacht zuvor in einem Tresorraum einer Bank eingesperrt. Neumann bekämpft das Finanzwesen von innen heraus, wortwörtlich gesehen.

Ende: Witze im Schnelldurchlauf

Etwas enttäuschend ist nur das Ende des ansonsten unterhaltsamen Kabarettprogramms. Der Witz weicht in der zweiten Hälfte nach und nach einer emotionalen Ansprache zur Politik und allem, was eben so schiefläuft. Im großen Finale dann ist von Wagner faul: Statt sich einen besonderen Kniff fürs Ende zu überlegen, wiederholt er alle Pointen des Abends in einer bemüht wirkenden Geschichte, einer Art Schnelldurchlauf. Ein paar Zuschauer verlassen das Aegi schon kurz vor Ende. Der Rest bleibt für langanhaltenden Applaus.

Von Johanna Stein