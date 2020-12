Hannover

Das Theater kam per Post. Einen Tag vor der Vorstellung war es da. Es roch nach Zedernholz. Die Briefträgerin wusste nicht, dass sie mir Theater gebracht hatte. Aber es war da drin, das Theater steckte in dem braunen Briefumschlag. Ein paar Stunden vor der Vorstellung schaute ich mir das Theater an. In dem Umschlag waren: Bilder von Bäumen, ein Aufgussbeutel für eine Tasse Kräutertee, ein Glitzerstern, ein Rezept für eine „Zwetschgenwähe“, eine Tüte mit Samen zum Anlegen einer Wildwiese, ein Stück Kohle und ein Räucherstäbchen, das nach Zeder roch.

Das Theater, das ja sowieso manchmal ein Geschenk ist, schenkt den Zuschauern ein Überraschungspaket. Wie schön. Und welch zauberhafte Idee, so in den Zeiten der Pandemie doch ein bisschen Nähe zum Publikum herzustellen. Der Rest der anderthalbstündigen Veranstaltung lief digital ab – aber jeder wusste, dass die anderen Theatergäste jetzt auch diesen Zedernduft rochen und vielleicht auch etwas ratlos (wir haben Dezember) die Tüte mit den Wildblumensamen in der Hand drehten. Es fühlte sich an, wie Teil einer Gemeinschaft zu sein – ein bisschen das alte Theatergefühl.

Anregende Lehrstunde

Inhaltlich gleicht die Produktion einem Hörfunkfeature. Andrea Casabianchi und Dennis Pörtner haben Interviews mit Menschen aller Altersgruppen über Naturerfahrungen geführt, dazu sind Texte von Emanuele Coccia („Die Wurzeln der Welt“), Stefano Mancuso („Die Intelligenz der Pflanzen“), Peter Wohlleben („Das geheime Leben der Bäume“) und anderen zu hören. Insgesamt eine unterhaltsame und anregende Lehrstunde mit vielen interessanten Fakten aus der Welt der Pflanzen. Zu sehen gibt es dabei nur Schattenspiel auf einem Baumstumpf, aber man hat ja den Tee und das Räucherstäbchen und die Karten mit den Pflanzenbildern.

Im Wurzelwerk

„Die Spitzen der Wurzel“ (ein unglücklicher Titel für jeden, der sich beim Zahnarzt schon mal mit diesem Phänomen befassen musste) ist eine bezaubernde Theatermeditation über Abwesenheit und Zusammenhang, über Werden und Vergehen. Sie passt hervorragend in die Zeit der Pandemie, ist aber auch darüber hinaus lehrreich. Und den Chat mit den Theaterleuten am Ende der Aufführung sollte man auch beibehalten, wenn es irgendwann mit dem Theater der Anwesenheit wieder losgeht.

Die Produktion war Teil der Reihe „Plantkindom – Fremde Welten“, in der sich Lena Kußmann und Jonas Vietzke in verschiedenen Theaterprojekten mit der Pflanzenwelt beschäftigt haben. Mit dieser neunten Folge ist das Pflanzentheater vorerst beendet. Aber im Chat nach der Vorstellung sagte Kußmann, dass es auch noch eine große Abschlussgala geben könnte. Wenn die Pandemiesituation das zulässt.

