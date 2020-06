Theater an der Glocksee demonstriert im Georgengarten für Luft zum Atmen

Hannover

Selbstverständlich gehört das Thema auf die Bühne: Wie der Klimawandel unsere Zukunft und die unserer Kinder gefährdet, wie die Menschheit sich selbst die Luft zu Atmen raubt, wie das Leben zum Überleben schrumpft. Aber welche Bühne hätte dafür die angemessene Größe? Und den treffenden Text? Das Theater an der Glocksee, das in diesen Zeiten eigentlich nur Ein-Personen-Stücke oder Theater fürs Internet produzieren kann, hat jetzt eine Demonstration angemeldet und sie zur Kunstform erklärt. Unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln zogen die Theaterleute mit einem Wagen durch den Georgengarten Richtung Schloss Herrenhausen und präsentierten in ihrer Reihe „Plantkindom. Fremde Welten“ ihre Performance „No Border Plants“, eine Prozession, die zeigt, was passiert, wenn die Luft knapp wird.

Schläuche liefern Luft aus Gewächshauswagen

Sechs Performer ziehen gemächlich einen Gewächshauswagen hinter sicher her, über Schläuche erhalten sie offensichtlich Luft von den Pflanzen im Wagen – dazu ertönt grummelig dräuende Musik. Stille ist aber auch wichtig – wer applaudieren will, soll die Hände in der Luft schütteln. Oft schwanken solche Projekte zwischen lächerlich und eindrucksvoll, hier ist der Mut zu rühmen, sich dieses große Thema vorzunehmen. Und die Weisheit, auf gesprochene Texte weitgehend zu verzichten.

Den Pflanzen eine Bühne: Das Theater an der Glocksee demonstriert im Georgengarten. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Eine echte Demonstration hätte wohl die Straße gewählt und ein bisschen den Verkehr blockiert. Die Theatermacher wählten den geschützten Raum der Allee durch den Georgengarten. Warum auch nicht? Diese Demonstration überzeugt ohnehin eher die bereits Überzeugten.

Die Demonstration ist Teil eines groß angelegten Pflanzentheater-Projekts, dem sich das Theater an der Glocksee schon länger widmet. Und das geht weiter: Am 4. Oktober wird die Pflanzenprozession bei den Kunstfestspielen Herrenhausen wiederholt.

Von Von Ronald Meyer-Arlt