Hildesheim

Dreimal werden an diesem Tag die Kinder der griechischen Sagengestalt Medea auf offener Bühne ermordet. So geschehen jetzt im Stadttheater Hildesheim beim „Medea-Theatertag“. Das dort beheimatete Theater für Niedersachsen (TfN) hat die Tragödie der als Kindsmörderin verfemten Medea mit Ballett, Oper und Schauspiel als thematische Trilogie in den Spielplan genommen. Was sonst an verschiedenen Abenden gespielt wird, war nun als Theaterevent an einem Tag zu erleben. Die über den Tag verteilten Bühnenproduktionen zeigten, dass das TfN mit seinen Ensembles zu hohem künstlerischem Niveau in der Lage ist.

Alle Vorstellungen spielen im selben Bühnenbild, das Anna Siegrot als einfaches Gerüst entworfen hat. Transparente Vorhänge bieten davor räumliche Variationen an. Und auch die Kostüme folgen einem gemeinsamen ästhetischen Gedanken: die Farben der korinthischen Hofgesellschaft, in der sich das Drama abspielt, sind kühl und metallisch. Medeas Fremdheit in dieser Umgebung wird mit Rot, Braun und Erdfarben ausgedrückt.

Ein Bühnenbild, drei Produktionen

Es ist spannend zu erleben, wie unterschiedlich die Produktionen mit diesem gemeinsamen Bühnenkonzept umgehen. Marguerite Donion und Mario Enrico d’Angelo entwerfen mit ihrem Donion Dance Collective eine schlüssige Choreografie mit einer faszinierenden Fülle von immer neuen Ausdrucksformen zwischen klassischem und zeitgenössischem Tanz. Medea (Dana Pajarillage) ist hier eine von der Gesellschaft vertriebene Fremde, die Mitgefühl und Verständnis verdient.

Faszinierende Fülle: Szene aus Medea als Tanztheater mit Roberta Caliò und David Pallant. Quelle: Tim Müller

Mit der Medea-Oper von Giovanni Pacini (1796–1867) bringen GMD Florian Ziemen und Regisseurin Beka Savic als deutsche Erstaufführung eine Rarität bester Belcanto-Tradition auf die Bühne. Die Partitur wird von einer überraschend farbigen Instrumentierung bestimmt. Es muss nicht immer Verdi sein. Herausragend im Ensemble ist dabei Robyn Allegra Parton in der Titelpartie.

Kämpferischer Monolog

Das Schauspiel zeigt eine eigene Version mit Teilen des Medea-Dramas von Pierre Corneille, Abschnitten der Euripides-Vorlage und eigenen Texten des Ensembles. Regisseurin Asil Kislai lässt ihre Medea zum Symbol für starke Frauen der Geschichte werden, die sich für Gerechtigkeit und Liebe einsetzen. Alle aber scheitern an der von Männern bestimmten brutalen Realität. Linda Riebau hat hier mit einem kämpferisch intonierten fast 50-minütigem Monolog ihren großen Auftritt.

Starke Frau: Linda Riebau als Medea im Schauspiel. Quelle: Tim Müller

Zwischen den Vorstellungen traf man sich zu Podiumsdiskussionen, Einführungen, Nachgesprächen, Führungen durch Werkstätten und einem Tanz-Workshop. Sonderangebote benachbarter Gastronomie und Getränke an Stehtischen unter alten Bäumen vorm Theater schufen bei herbstlicher Sonne kommunikative Festival-Atmosphäre.

Alle drei Medea-Produktion stehen einzeln weiter auf dem Spielplan des TfN in Hildesheim. Die Schauspiel-Version ist am 1. Dezember als Gastspiel in Langenhagen zu sehen.

Von Claus-Ulrich Heinke