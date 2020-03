Hannover

Zuerst schien es eine gute Idee. Fast wie ein Schritt zur Bewältigung der Krise, auf jeden Fall eine trotzige Behauptung der eigenen Existenz. Theater, die nicht spielen, Musiker, die nicht auftreten dürfen, verlegten ihre Auftritte ins Netz. Allerorten wurde gestreamt. Ansprachen aus der Wohnküche, Gitarrengeklimper aus dem Arbeitszimmer oder ganze Theaterabende – alles rein ins Netz. To stream oder not to stream? Das war zu Beginn der Corona-Krise keine Frage. Man machte es einfach. Manche Künstler machten es auch aus dem Gefühl heraus, unverzichtbar zu sein. Oder aus dem Wunsch heraus. Und manche folgten vielleicht auch nur dem Beispiel des Pianisten Igor Levit, der mit seinen gestreamten Klavierabenden ein großes Publikum anzog.

Eine Frage der Qualität

Doch bald schon stellte sich bei einigen Ernüchterung ein. Was sollen Theater oder Konzerte im Netz? Wem hilft das? Was haben die Zuschauer davon? Mit welcher Qualität gibt man sich zufrieden? In welche Konkurrenz begeben sich lokale Künstler, wenn sie ihr Angebot ins Netz stellen? Die Arie aus dem heimischen Wohnzimmer, schön gesungen, aber miserabel aufgezeichnet, ist nur wenige Klicks von hervorragenden Netflix-Angeboten oder spannenden Diskussionsrunden über die Entwicklung der Corona-Krise entfernt. Und möglicherweise sind die Nachrichten aus New York jetzt doch interessanter als die nachlässig geschnittene Aufzeichnung eines Theaterabends vom vergangenen Jahr.

Es fühlt sich komisch an

Jonas Vietzke von der freien hannoverschen Gruppe Theater an der Glocksee hat nun öffentlich überlegt, ob er ein paar „recht gut geschnittene“ Aufzeichnungen vergangener Produktionen seiner Theatergruppe online anbieten sollte. Er ist unsicher. „Ein Teil von mir würde die auch gerne zeigen in diesen Zeiten“, schreibt er auf Facebook, „gerade auch weil es ältere Sachen sind, die wir so vermutlich nicht mehr zeigen werden, und es gerade vielleicht eine gute Zeit/Chance wäre, diese Projekte noch mehr Leuten zugänglich zu machen.“

Aber gleichzeitig, so schreibt er weiter, fühle sich die Vorstellung, diese alten Produktionen jetzt öffentlich zu machen, „auch irgendwie ganz komisch an“. Er schreibt davon, dass die Aufzeichnungen abgespielter Produktionen „nicht annähernd vergleichbar mit dem real erlebten und gespielten Abend“ seien, und dass sich solche Aufzeichnungen auch „fragiler“ und „verletzlicher“ anfühlten als die reale Vorstellung.

„Das schmerzt doch massiv“

Ein besonderes Problem hat Vietzke als Webmaster: Er hat den Zugang zu allen möglichen Statistiken. Er nennt das einen „Fluch“, denn damit kann er feststellen, was beim Streaming ganz normal, bei einem echten Theaterabend aber die Ausnahme ist – dass viele Zuschauer mittendrin einfach wegklicken. Was im echten Theater (heutzutage, in alten Zeiten war das anders) ein Affront wäre, ist im Netz die Regel: Das Publikum kommt und geht, wie es gerade will. Für Theatermacher, die viel in ihre Produktion investiert haben, kann das zum Problem werden. „Das schmerzt doch auch massiv“, schreibt Vietzke.

Ein Kommen und Gehen

Andere spüren diese Schmerzen nicht. Das Schauspiel Hannover hat am vergangenen Sonnabend zur üblichen Theateranfangszeit um 19.30 Uhr sein erstes komplettes Stück gestreamt: „Antigone“ von Sophokles, bearbeitet von Thomas Köck in der Inszenierung von Marie Bues. 2500 Besucher waren dabei, sagt Pressesprecher Nils Wendtland. Aber eben auch nicht die ganze Zeit. Kultur im Stream hat es mit einem wechselnden Zuschauerstrom zu tun, die Leute kommen und gehen nach Belieben.

Für Wendtland ist das jedoch kein Problem. Es sei „völlig legitim“, nach Lust und Laune aus dem Stream auszusteigen, sagt er. „Es ist ja nicht das echte Theater.“ Das Schauspiel will mit seinen Internetangeboten in den kommenden Wochen auf jeden Fall weitermachen. Am Sonnabend ist „Platonowa“ dran. Videomaterial ist ausreichend vorhanden, denn in der Regel wurden die Generalproben aufgezeichnet – auch um Material zu haben, damit sich das Theater für Gastspiele an anderen Häusern bewerben kann.

Stillstand als Chance

In den Reaktionen auf Jonas Vietzkes Überlegungen ist viel vom Miteinander und vom Gemeinschaftserlebnis im Theater die Rede. Viele geben zu, dass sie abgefilmtes Theater eher als anstrengend empfinden, einige weisen auf die Konkurrenz von Netflix hin und erinnern an den „Energieaustausch mit allen Personen im Raum“, durch den eine Theateraufführung erst ihre Kraft entfalten könne. Und manche raten auch, den Stillstand als Chance zu nehmen: „Leise bleiben mag fürs Theater schwer sein“, aber jetzt habe man eben auch Zeit für das Gewinnen von Einsichten, die in Zukunft wichtig sein könnten. Jetzt gehe es eben auch darum, das Theater zu reparieren, zu gestalten und zu verfeinern. Und natürlich auch darum, „die Wiedereröffnungsparty zu planen“.

