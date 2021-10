Hannover

Gelbe Socken an, hinten ein Tennisball rein für den Fersensporn, Hohlkreuz, zuckender Kopf – fertig ist der Vogelschwarm. Minimalismus und Mummenschanz im Theater im Pavillon: Dort zeigte die Gruppe Thermoboy FK mit großer Verzögerung ihre sehr spezielle Version von Camille Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“ als Hannover-Premiere.

Die hätte eigentlich an jenem inzwischen berüchtigten Freitag, 13. März 2020, über die Bühne gehen sollen, an dem die Kultur letztlich aber in einen nachhaltigen Winterschlaf versetzt wurde. Die sechs Performer und ihr Musiker Simon Geuchen in ihren kurzen Leibchen und viel zu engen Pantalons aber sind hellwach.

Ein Löwe wie Bernd das Brot

Sie führen beifallheischend läppische Kunststückchen auf und spielen dabei Tiere zu Lande, im Wasser und in der Luft und setzen vor allem auf fröhlichen Dilettantismus. Für den Elefanten genügen zwei graue Röhren als Füße und ein Teekesselchen-Arm aus der Herrendisco als Rüssel.

Ihr König der Löwen trägt eine Mähne aus Schaumstoff und sieht aus wie Bernd, das Brot. Auch die Ära des – ja, genau – großen Fossiliensterbens wird gestreift. Und irgendwie geht es wohl um die Vermenschlichung des lieben Viehs, aber was macht das schon...

Imponiergehabe ad absurdum geführt

Die paar Texte sind monoton vorgetragene Fabeln ohne jede Moral, Sinn und Verstand oder erbarmungswürdig gereimt: „Doch lauft ihr auch auf allen Vieren, der Karneval gehört den Tieren.“ Und so weiter, eine knappe, schwer unterhaltsame Stunde lang. Ganz in Weiß, mit einem bunten Strauch an Melodien ziehen sie das durch. Camille Saint-Saëns’ Melodien werden übersetzt in rudimentäre Elektronik irgendwo zwischen Erasure und Tetris. Und jedes Imponiergehabe wird in prächtigen Vokuhilas ad absurdum geführt.

Wenn man es denn will, nämlich dem kurzen Abend einen tieferen Sinn verleihen, entlarvt sich hier das klassische Männerbild als lächerliche Fassade. Man kann den Abend aber auch genießen: als fröhliche Groteske voller Schabernack und Scharlatanerie.

Weitere Aufführungen am Sonnabend, 2. Oktober, 19.30 Uhr und Sonntag, 3. Oktober 2021, 17 Uhr.

Von Stefan Gohlisch