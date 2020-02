Hannover

Im Mosaik aus Filmprojektionen, mit dem auf der Bühne des Theater im Pavillon das Recherchestück „ Blackbox IWF“ beginnt, öffnen sich viele kleine Fenster zur Welt. Sie zeigen Palmen, Büffel, oder Menschen in fernen Ländern, zeigen Exotisches, Ungewöhnliches und Lehrreiches. Zumindest galt vieles davon in vergangenen Jahrzehnten noch als lehrreich – als das Institut für Wissenschaftlichen Film ( IWF) in Göttingen noch Filme beauftragte und produzierte, um sie in die Klassenzimmer und Seminarräume der Republik zu verleihen und zu verkaufen.

Inzwischen haben sich die Selbstverständlichkeiten des ethnologischen Films relativiert, der einst den Anspruch hatte, Kulturtechniken, Rituale und Bräuche zu dokumentieren, bevor sie verschwinden. Heute gelten solche Bilder als Stereotypen des „kulturell Anderen“, als postkolonial wertende Blicke. Zumindest in der Wissenschaft hat sich das Bewusstsein entwickelt, bei den Filmen handle es sich wohl nur um vermeintliche Fenster zu einer vermeintlichen Welt.

Ein offenes Stück

„ Blackbox IWF“, eine Zusammenarbeit der freien Göttinger Theatergruppe Boat People Projekt und des Baseler Kunstkollektivs Firma für Zwischenbereiche, verhandelt solche Themen in einer offenen Auseinandersetzung, die gar nicht erst vorgibt, ein fertiges Stück mit fertigen Antworten zu sein. Auf der Bühne befinden sich der Kulturanthropologe Michael Westrich aus Berlin, Pakkiyanathan Vijayashanthan vom Züricher Experi-Theater, Medienkünstler Reimar de la Chevallerie aus Göttingen sowie Regisseurin Ute Sengebusch aus Basel.

Keine fertigen Antworten: Szene aus „Blackbox IWF“. Quelle: Navid Bookani

Alles dreht sich beispielhaft um das IWF, dessen Filme und dessen ehemaligen Standort in Göttingen. 1959 von der Stadt erbaut, „im Keller die Welt – nummeriert, sortiert, abgelegt“, sagen die Performer. 2010 wurde das Institut aufgelöst, 2015 zogen Geflüchtete in dessen Räume und brachten ihre unmittelbaren Erfahrungen aus aller Welt mit. Außerdem fand das Boat People Projekt, spezialisiert auf Theater über Flucht und Migration, dort zur gleichen Zeit Raum für Kunst. Schnell entwickelten sich Synergien.

Filme lagern in Hannover

Im vergangenen Jahr wurde das Gebäude schließlich abgerissen. Geblieben sind die Filme, die ins Archiv der Technischen Informationsbibliothek Hannover wanderten. Von den etwa 8.500 Rollen wurde dort inzwischen knapp die Hälfte digitalisiert. Sie werden öffentlich in einem Internetportal präsentiert. „Wir stellen als Bibliothek Material zur Verfügung, ohne es zu bewerten – alles andere machen die wissenschaftlichen Disziplinen“, sagt eine Mitarbeiterin im Nachgespräch zu dem Theaterstück. Die Auseinandersetzung damit auf der Bühne finde sie aber sehr anregend, ergänzt sie.

„Ich bin keine Datenbank“

Vieles darf dort gar nicht gezeigt werden – wegen der Urheberrechte. Die Performer hingegen wollen wissen: „Warum fragt bis heute keiner nach den Persönlichkeitsrechten? Wer wird da gezeigt? Wer erzählt die Geschichten?“ Die Baseler Rapperin La Nefera steuert per Video den Song „Labels“ bei, in dem sie auf Spanisch erklärt: „Ich verstehe deine Neugier, aber ich bin keine Datenbank, auf welche nach Belieben zugegriffen werden kann.“ Beim Blick zurück gelingt es den Theatermachern hervorragend, ihre Fragen in deren ganzer Gebrochenheit sinnlich in fragmentierte Räume und Bilder zu übersetzen.

Einen Blick nach vorn bleiben sie jedoch schuldig. Gerade der als „ethnografischer Filmemacher“ vorgestellte Westrich könnte wohl skizzieren, wie seine Wissenschaft in Zukunft aussehen sollte. So bleibt die Produktion eine intelligente, vielschichtige Skizze mit vielen offenen Enden. In Göttingen provozierte diese jüngst empörte Reaktionen bei ehemaligen Mitarbeitern des IWF. Regisseurin Sengebusch ist damit zufrieden: „Kontroversen sind das Beste, was wir produzieren können.“

Die TIB Hannover stellt die bereits digitalisierten knapp 4000 Filme aus dem Bestand des IWF auf ihrem Medienportal unter av.tib.eu öffentlich zur Verfügung – nach Eingabe des Suchwortes „ IWF “ lässt sich das Fach wählen, dem der Film zugeordnet ist.

Von Thomas Kaestle