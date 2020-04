Hannover

Seit die offiziellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus jeden Publikumszugang zu etablierten Bühnenräumen verhindern, suchen Theaterschaffende nach neuen Orten, an denen sich ihre Kunst ereignen könnte. Digitale Räume liegen nahe, da sich Zuschauer dort nicht persönlich begegnen. Doch Live-Streams und Videoaufzeichnungen haben eine große Schwäche: Eine kollektive Energie lässt sich am Bildschirm nicht erleben. Das behelfsmäßig digitalisierte Theater ist eben meist nur abgefilmt. Das Berliner Ballhaus Ost, das sich als Experimentierbühne für freies Theater begreift, versucht seit drei Wochen, der Flut von Aufzeichnungen alternative Formate entgegenzusetzen: „Shutdown Specials“ heißt die Reihe, die zunächst mit Probeberichten und Diskursen begann. Der dritte Teil der Reihe versucht nun etwas Ungewöhnlicheres.

Theater in der Nachrichten-App

Das Stück „ Twin Speaks“ der Gruppe Vorschlag:Hammer, die sich vor elf Jahren in Hildesheim gründete, ereignet sich live in der Nachrichten-App Telegram – dekonstruiert in zahllose kleine Audio- und Videoschnipsel, Text- und Sprachnachrichten in Echtzeit, Links und Bilder. Das wird möglich durch die Struktur der Originalproduktion, die für die Spielstätte Roxy im kleinen Ort Birsfelden bei Basel entstand – seit sieben Jahren leitet sie Sven Heier, ehemaliger Produktionsleiter des niedersächsischen Festivals Theaterformen.

Angelehnt an Kultserie „ Twin Peaks “

„ Twin Speaks“ wurde in Birsfelden gemeinsam mit Teilen der Bevölkerung entwickelt, die in Videoeinblendungen auch zu Darstellern einer an die Fernsehserie „ Twin Peaks“ von David Lynch angelehnten Krimiparodie werden. Die Clips werden von einer Spielhandlung auf der Bühne zusammengehalten – die das Ensemble nun in eine Abfolge von Nachrichtenelementen übersetzt hat. Die Darsteller speisen sie in einer verabredeten Dramaturgie von ihren jeweiligen Schreibtischen aus ein, das Publikum folgt ihnen zu Hause in der App Telegram, die sich auch auf Computern anzeigen lässt.

Publikum tauscht sich in Pausen über das Stück aus

Das Stück unterwegs auf einem Mobiltelefon anzusehen, empfiehlt sich ohnehin kaum. „Diese Inszenierung ist 1,5 bis 2 Gigabyte groß“, warnt einer der Darsteller zu Beginn. Sie wird in drei Teilen erzählt. In den Pausen ist auch ein Austausch des Publikums per Textnachrichten erlaubt – die Foyersimulation funktioniert erstaunlich gut. Fast 300 Zuschauer folgen der Geschichte am Premierenabend und bleiben bis zum Ende dabei, offenbar fasziniert von der kleinteiligen Erzählstruktur.

Nachdenken über das Theater – ein Screenshot der Liveperformance. Quelle: Screenshot/Telegram

Dabei scheint es nur wenige zu stören, dass sich der ortsspezifische Charme der schrägen Handlung kaum aus Birsfelden exportieren lässt: Das Publikum in Birsfelden erlebte Nachbarn und Verwandte auf der Leinwand. Das hätte sich auch nicht auf eine Berliner Bühne übertragen lassen.

Die Telegram-Inszenierung bleibt zunächst ein spontanes Experiment, ein skurriler Spaß und vielleicht eine Notlösung. Aber sie demonstriert die Kraft, die lustvolle Ausbrüche aus vertrauten Räumen entwickeln können. Und sie nährt die Hoffnung, dass die Kulturszenen nicht nur mit Verlusten aus der Krise hervorgehen werden, sondern auch mit der einen oder anderen ganz neuen Möglichkeit.

Noch einmal am 17. April

Die Telegram-Version von „ Twin Speaks“ ist hier nochmals am heutigen Freitag, 17. April, um 20 Uhr zu sehen. Eine Installation der Telegram-App oder ihrer Desktop-Version ist Voraussetzung, um die Inszenierung verfolgen zu können.

Von Thomas Kaestle