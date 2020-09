List

Bühne frei für einen Hauch von Zukunft: Musiker und Künstler, oft sogenannte Soloselbstständige, hat es in der Corona-Krise besonders hart getroffen: keine Konzerte, keine Theateraufführungen, keine Lesungen. Jetzt darf es langsam wieder losgehen, und das Theater in der List hat die Chance der Lockerung schnell genutzt und ein neues Stück vorgestellt: „Furor“ widmet sich dem Problem radikaler Internetgruppen.

Es ist eine lange Durststrecke gewesen, die Theatermacher und Ensemble hinter sich haben. Das gilt für viele kleine Kulturstätten, die sich jetzt vorsichtig öffnen und schauen müssen, wie der Laden unter Corona-Bedingungen läuft. Sowohl was das Publikum, als auch, was die Einnahmen betrifft.

Der Schritt ist ein mutiger – und er geht in die richtige Richtung. Hygienekonzepte stehen, Zuschauer verhalten sich diszipliniert. Nur so kann eruiert werden, ob und welche Gefahr die Lockerungen der Corona-Maßnahmen bergen. Für die Bühnen wie das kleine Haus in der Spichernstraße in der List jedenfalls ist es schon einmal ein großer Gewinn, wieder eine Premiere zu feiern. Applaus daher für mutige Macher und nicht minder engagiertes Publikum!

Von Susanna Bauch