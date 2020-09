List

Mit der Premiere des Stücks „Furor“ von Sarah Nemitz und Lutz Hübner meldet sich das Theater in der List aus der Corona-Pause zurück. „Wir freuen uns, unseren Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können, und bedanken uns beim Publikum, das mit Spenden dabei geholfen hat, über den Sommer zu kommen“, sagte Kostümbildnerin Sabine Mech bei der Begrüßung der Gäste.

Pause für Renovierung genutzt

Das Theater an der Spichernstraße 13 hat die Zwangspause genutzt, um Räume, Bühne und Foyer zu renovieren. Die Räumlichkeiten haben einen neuen Anstrich bekommen, und es wurde eine neue Licht- und Tonanlage installiert.

Seit Anfang August hat die Gruppe wieder unter Corona-Bedingungen geprobt. Dazu wurde auf der Bühne etwas umgebaut, um den Abstand zwischen den Schauspielern einhalten zu können. Das Hygienekonzept wurde vom Gesundheitsamt abgenommen. Auch im Zuschauerbereich werden die Abstandsregeln dank der variablen Bestuhlung umgesetzt. Etwa 50 Plätze dürfen besetzt werden. An der Abendkasse werden je nach Vorstellung Restkarten erhältlich sein. „Wir weisen unsere Gäste aber darauf hin, die Karten besser im Vorfeld online zu bestellen“, sagt Geschäftsführer Willi Schlüter.

Die nächsten Vorstellungen von „Furor“ finden am Freitag, 18. und Sonnabend, 19. September, statt.

Unterstützung aus dem Stadtteil

„Wir haben Rücklagen, und wir haben viele Spenden von unserem tollen Publikum bekommen“, sagt Schlüter. Besonders aus dem Stadtteil erhalte die Kultureinrichtung Unterstützung. „80 Prozent derer, die gespendet haben, leben in der List“, sagt Schlüter. „Die finanzielle Unterstützung von der Stadt und dem Land hilft auch, aber sie wiegt nicht den Verlust auf, den wir aufgrund der ausgefallenen Vorstellungen haben. Normalerweise haben wir 200 Vorstellungen pro Jahr, die sind nun natürlich zum Großteil weggefallen.“

Grußwort von Belit Onay

Auf der Internetseite des Theaters wurde anlässlich der Produktion von „Furor“ ein Grußwort von Oberbürgermeister Belit Onay veröffentlicht, der dem Theater seinen „Respekt für das Stehvermögen, das Improvisationstalent, die Energie, den Überlebenswillen und die Kreativität“ ausspricht. Das gelte insbesondere deshalb, weil die freien Theater ja gar nicht über die Ressourcen der großen Häuser in staatlicher oder kommunaler Trägerschaft verfügten.

„Wichtiger künstlerischer Beitrag“

„Ich bin auf den Oberbürgermeister zugegangen, weil ich kürzlich in der Zeitung gelesen habe, dass Belit Onay ein rechtsextremes Drohschreiben erhalten hat“, erzählt Schlüter. Von Rechtsradikalismus handele auch das aktuelle Stück in seinem Theater.

In „Furor“ geht es um die Erpressung eines Politikers, der von Willi Schlüter gespielt wird. „Im Stück werden aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen, die uns Sorgen bereiten, die uns mitunter auch erschrecken lassen“, heißt es im Grußwort des Oberbürgermeisters. Es sei notwendig, sich mit Themen wie Rechtsradikalismus, Spaltung der Gesellschaft, Hetze und Bedrohung der Demokratie zu befassen. „Die Inszenierung liefert einen ganz wichtigen künstlerischen Beitrag in einer gesamtgesellschaftlichen Debatte“, so Onay.

Aktuell steckt das Theater in den Vorbereitungen für das nächste Stück „Madeleine will nicht“, das am 6. Oktober Premiere feiert.

Von Lisa Eimermacher