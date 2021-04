Hannover

Der Autor Tennessee Williams ist immer eine sichere Wahl. Seine Stücke zeigen oft die Brüchigkeit des Konstrukts Familie – mit leisem Humor und auch mit Respekt. Es ist ein Thema, das wahrscheinlich so schnell nicht aus der Mode kommt, wie auch das Theater in der List mit seiner Inszenierung von „Die Glasmenagerie“ zeigt, die jetzt im Livestream Premiere hatte.

Die Geschichte des Stücks, das in den Dreißigerjahren spielt, ist schnell erzählt: Die Familie Wingfield lebt in ärmlichen Verhältnissen in St. Louis. Mutter Amanda träumt sich in ihr früheres luxuriöseres Leben zurück, Sohn Tom (Frederick Reents) ernährt die Familie mit seiner Arbeit im Lagerhaus, geht ins Kino und schlägt sich die Nächte mit viel Alkohol um die Ohren. Tochter Laura hingegen ist schüchtern, körperlich eingeschränkt und träumt sich zusammen mit ihren Glasfiguren in andere Welten.

Eine Geschichte der Realitätsflucht

Es ist auch die Geschichte einer Realitätsflucht, die so gut zur derzeitigen Pandemielage zu passen scheint. Denn sich einfach wegzuwünschen, das wollen wahrscheinlich viele. Aber auch im Stück hilft alles nichts: Als Laura die Handelsschule abbricht, muss ein geeigneter Ehemann her. Die Mutter – energisch, aber herzlich gespielt von Anke Siefken – lotet sogleich die Chancen beim Arbeitskollegen ihres Sohnes, Jim (Andre Grave), aus. Und Laura? Die sitzt im Schrank.

Die Mutter (Anke Siefken) träumt von einem anderen Leben. Quelle: Judith Gawol

Schlichtes, keckes Bühnenbild

Das Bühnenbild der Inszenierung ist schlicht gestaltet, aber keck gemacht. Ein Tisch, ein paar Stühle, ein Vorhang, durch den die Mutter nach den Kindern ruft, und der Schrank mit Lavalampen, in den Laura sich zurückzieht, wenn ihr alles zu viel wird. Laura, die Schüchterne, die selten laut wird und die auch an ihrem kaputten Glaseinhorn noch Schönes finden kann. Als Jim schließlich das Horn abbricht, sagt sie: „Jetzt wird es sich mit anderen Pferden ohne Horn viel wohler fühlen.“

Von quäkenden Brüdern und halbgaren Verehrern

Marie-Madeleine Krause vermag es, ihrer Laura Raum zu geben. Während um sie herum alles schreit und quäkt – von der Mutter über den Bruder bis zum halbgaren Verehrer Jim, der ständig nur über sich selbst redet –, strahlt sie Ruhe aus und wirkt fast ein wenig stoisch in ihrem zurückhaltenden Spiel.

Dieser Figur noch mehr Raum, vielleicht sogar eine andere Geschichte zu geben, das hätte auch der Inszenierung unter der Regie von Florian Hackspiel gut getan. Aber nachdem sich herausstellt, dass der Verehrer Jim verlobt ist, wird es der Bruder sein, der die Familie, wie einst der Vater, verlässt. Laura wird zurückbleiben vor ihrem Schrank, in den sie sich flüchten kann.

Und so ist Tennessee Williams’ Stück mit dieser schönen Besetzung eine sichere Wahl – und diese Sicherheit zu wählen, das kann man einem freien Theater in Zeiten der Pandemie wirklich nicht verdenken.

Tickets für das Stück „Die Glasmenagerie“ sind online auf der Website des Theaters erhältlich und kosten 10 Euro.

Weitere Vorstellungen gibt es am Sonntag, 2. Mai, um 16 Uhr, am Freitag, 14. Mai, um 20. Uhr, am Sonnabend, 15. Mai, um 20 Uhr, am Mittwoch, 19. Mai, um 20 Uhr, am Freitag, 21. Mai, um 20 Uhr und am Sonnabend, 22. Mai, um 20 Uhr.

Von Alina Stillahn