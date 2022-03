Hannover

Wie viel Proben sind wohl nötig, bis einer der großen Klassiker der Theaterliteratur aufgeführt werden kann, zum Beispiel „Romeo und Julia“ von Shakespeare? Eine Handvoll? Das reicht, jedenfalls nach Ansicht von Nora Patyk und Silke Janssen. Und sie haben recht, zumindest was die Aufführungen im Ballhof-Café angeht.

Dort gibt es ein großes Podest, das ist die Bühne, einige wenige Scheinwerfer zum eher allgemeinen Ausleuchten stehen auch zur Verfügung, und ein paar enge Stuhlreihen für das Publikum passen ebenfalls noch in den Raum. Patyk und Janssen laden zu einem neuen Format ein, den „Café Classics“. Hier sollen zukünftig Theaterklassiker aufgeführt werden. Das Besondere: Jeder der mag, kann mitspielen. „Drei bis vier Proben im Café und zack – schon Premiere“, so bringen sie es in der Ankündigung auf den Punkt.

Rasante Abkürzungen

Und zack, „Romeo und Julia“ war nach einer Handvoll von Proben durchinszeniert. Mit Theaterlaien, aber viel Charme, lustvoller Improvisationskunst und natürlich mit rasanten Abkürzungen im Text und in den Szenen. Die Rückwand der Bühne wird zu einer übergroßen Tafel, auf der mal nicht Latte macchiato und Weißwein annonciert werden. Hier steht stattdessen die Kurzfassung der Tragödie, die nach gut einer Stunde schon ihr kurzweiliges Ende gefunden hat.

„Café Classics“: Romeo (Lydia Müller) und Julia (Aline Reier). Quelle: Nils Wendtland

Und es gibt noch eine weitere Besonderheit, mit der das Duo lockt. Im Flyer, der für die Reihe wirbt, steht: „Wir widmen uns den Theaterklassikern aber nicht unbedingt in alter Sprache und historischen Kostümen, sondern frei improvisiert“. Bei Aline Reier, Antonia Denecke, Charlotte Patzke, Lydia Müller und Emre Cenit hat der Lockruf schon mal gut funktioniert.

Die Rollen werden geteilt

Sie teilen sich die Rollen auf, sind mal österreichisch näselnder Graf Paris oder leidende Julia, Amme oder Pater, Romeo oder Musikant. Die in Umgangssprache übersetzte Handlung der fünf Tage währenden Liebe mit ihrem ewig währenden Leid wirkt nicht aufgesetzt, auch, weil es immer wieder amüsante Brechungen, ironische oder humorvolle Anspielungen gibt.

Es ist kein Schülertheater, auch kein Studententheater, sondern schon eine ganz eigene Kategorie, eben „Café Classics“. Beide Seiten haben Spaß an dem Spiel um Sehn- und Sehsucht, die auf der Bühne, und die im Publikum.

Die nächste Premiere ist am 9. Mai, die Proben sollen drei Tage dauern. Wer mitmachen will, kann sich hier melden: ballhof.cafe@staatstheaterhannover.de

Von Frank Kurzhals