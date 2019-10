Hannover

Anna Mülter wird die neue Leiterin des Festivals Theaterformen, das im jährlichen Wechsel in Hannover und Braunschweig stattfindet. Sie folgt auf Martine Dennewald, die nach der nächsten Folge im kommenden Jahr in Braunschweig die Leitung des Festivals aufgibt.

„Mit Frau Mülter wurde ab 2021 eine künstlerische Leiterin gewonnen, die sowohl langjährige Erfahrung als auch innovative Ideen für das international renommierte Festival mitbringt. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren niedersächsischen Staatstheatern in Hannover und Braunschweig auf die Weiterentwicklung des Festivals“, sagte Björn Thümler ( CDU), der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur. Das Land Niedersachsen gehört ebenso zu den Förderern des Festivals wie die Städte Braunschweig und Hannover sowie die Stiftung Niedersachsen und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

Die aus Hannover stammende Literatur- und Theaterwissenschaftlerin Anna Mülter bringt reichlich Festivalerfahrung mit. Seit 2014 leitet sie die Tanztage Berlin und ist mitverantwortlich für das Tanzprogramm und die Themenfestivals der Sophiensæle. Sie hat am Programm des Festivals „Theater der Welt“ 2014 in Mannheim mitgearbeitet und das Exzellenzprojekt des Goethe-Instituts „Europoly“ in Kooperation mit den Münchner Kammerspielen geleitet. Bis 2012 war sie unter Matthias Lilienthals Intendanz am Berliner „Hebbel am Ufer“ als Produktionsleiterin, kuratorische Assistenz und Dramaturgin tätig. In Johannesburg und Athen hat sie das ortsspezifische Projekt „X Wohnungen“ umgesetzt.

Dialog mit dem Publikum

Ein wichtiges Thema der künstlerischen Arbeit von Anna Mülter ist Barrierefreiheit und Sichtbarkeit von Künstlern und Künstlerinnen mit Behinderung. Anna Mülter sagt: „In meiner kuratorischen Arbeit sind mir Zugänge wichtig: Wie kann experimentelles Theater für ein breites und vielfältiges Publikum geöffnet werden? Dazu gehört der direkte Dialog mit dem Publikum, aber auch die Erweiterung des barrierefreien Angebots. Als internationales Festival müssen sich die Theaterformen auch dem Thema Nachhaltigkeit stellen. Diese Herausforderung möchte ich inhaltlich, aber auch strukturell in meiner ersten Ausgabe 2021 annehmen.“

Von Ronald Meyer-Arlt