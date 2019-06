Am ersten Festivalwochenende der Theaterformen geht es um die Erfahrungen der anderen: 100 Menschen beteiligen sich an „Die Geschwindigkeit des Lichts“. Bei „Aleppo. A Portrait of Absence“ steht für jeden Zuschauer ein Darsteller bereit. Und in „Untitled“ berichten Häftlinge von syrischen Gefängnissen.