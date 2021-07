Hannover

Zehn Minuten. So lange hat man als Zuschauer Zeit, mit der verhüllten Frau in der Holzkabine zu sitzen und dem Sand beim Rieseln zuzusehen. Es passiert nichts anderes, als dass die Person gegenüber im Lotussitz auf einem Kissen hockt, in Leinen eingepackt bis auf Hände und Füße, und aus einem Loch in der Decke fällt unablässig feinster weißer Sand in ihre linke Hand. Moment – es passiert nichts? Stimmt nicht. Es passiert eine ganze Menge.

Eine Meisterleistung in Disziplin

Zwei Produktionen standen am Montag im Mittelpunkt des Festivals Theaterformen. „Stay a Little Longer (or How Did We Get Here)“ heißt die mit dem Sand, ersonnen von der australischen, in London lebenden Künstlerin Noëmi Lakmaier. Sie wollte eigentlich selbst dort mit jeweils einer Publikumsperson sitzen, in der zwei mal drei Schritte großen Kabine mitten auf der Bühne des Schauspielhauses, schweigend, starr. Sie ist aber coronabedingt zu Haus geblieben. Den stoischen Part in der Kiste hat die aus der Schweiz stammende, in Berlin lebende Performerin Tamara Rettenmund übernommen. Vier Stunden lang. Eine Meisterleistung in Disziplin.

Zehn Minuten hat man als Zuschauer Zeit, mit der verhüllten Frau in der Holzkabine zu sitzen und dem Sand beim Rieseln zuzusehen Quelle: Moritz Küstner

Nähe ohne Nähe

Wenn man erst mal die Äußerlichkeiten registriert hat – der sandfarbene Stoff, der die Frau einhüllt, die Tatsache, dass sie auf keine Ansprache reagiert und nur ganz selten ein wenig die Linke bewegt, die sechs Neonröhren an der Decke, die leicht stickige Luft, das regenartige Geräusch des Sands, und manchmal gibt es durch Ventilatoren einen kleinen Sturm – beginnen die Assoziationen: Sanduhr. Unsere Zeit läuft ab. Eingeschlossensein. Nähe ohne Nähe. Die Verweigerung eines Gesichts. Trotzdem Gemeinsamkeit. Und was, wenn uns keiner rausholt? Werden wir dann verschüttet?

Mit Distanz kennen wir uns seit Corona aus, mit den Halbheiten wie distanzierter Nähe ebenfalls, zudem mit den Ängsten des Alleingelassenwerdens. Wir waren gerade dabei, diese Bedrohungen halbwegs zu vergessen, seit und solange die Inzidenzen einigermaßen niedrig sind. Noëmi Lakmaier holt uns alles wieder ins Bewusstsein: Wir sind verloren ohne Gegenüber.

Was, wenn uns keiner hier rausholt? Performerin Tamara Rettenmund im stetigen Sandstrom. Quelle: Moritz Küstner

Deutlich mehr Action, aber vielleicht weniger Sinn gab es an dem Abend in der Cumberlandschen Galerie: „Lavagem“ heißt die Produktion der Choreografin Alice Ripoll mit dem Tanzensemble Cia REC aus Rio de Janeiro. Zwei Frauen und vier Männer sind zunächst in eine große blaue Plastikplane gehüllt. Dann tanzen sie ein bisschen, einzeln und wieder zusammen unter der Plane als amorphes blaues Wesen, schließlich beginnen sie, sich gegenseitig mit Wasser zu bespritzen.

Badetag mit Pfirsich-Aprikose

Anschließend bilden sie zu mehreren glitschige Körperskulpturen, und die eine oder der andere flutscht immer wieder durch die Gebilde aus Armen, Beinen und Rümpfen hindurch. Danach ist Badetag: Die Tänzerinnen und Tänzer schlagen in roten Eimern Schaum auf und verteilen ihn am Boden und aufeinander, es gibt wortwörtlich zu nehmende Schaumküsse, ein Mann wird völlig in Schaum eingepackt, penetranter künstlicher Pfirsich-Aprikose-Schaumbadduft füllt den Raum. Die Tänzer ziehen sich schließlich alienhafte Masken über, aus deren Mündern sie in lilafarbenem Licht Schaum ausatmen.

Deutlich mehr Action, aber vielleicht weniger Sinn gab es an dem Abend in der Cumberlandschen Galerie bei „Lavagem“. Quelle: Renato Mangolin

Und was soll uns das sagen? Laut Programmheft dies: „Wenn die Körper glitschig sind und einander nicht fassen können, schaffen sie es vielleicht, die ausbeuterischen kapitalistischen Verhältnisse und rassistischen Zuschreibungen fern zu halten.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen. Und vermutlich wird es noch einiger Schaumschlägerei bedürfen, bis der Kapitalismus ein Einsehen hat und baden geht. Toi toi toi.

„Lavagem“ wird noch mal am Dienstag um 19 Uhr in der Cumberlandschen Galerie gezeigt, „Stay am Little Longer“ ist am Dienstag und am Mittwoch von 17 bis 21 Uhr zu sehen, zehn Minuten pro Person. Karten im Internet unter Theaterfomen.de.

Von Bert Strebe