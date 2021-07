Hannover

Selten hat das Theater hier so viel Aufmerksamkeit bekommen wie nun beim Festival Theaterformen. Das liegt auf den ersten Blick weniger an künstlerischen Inhalten als an einer Straßensperrung. Die autofreie Raschplatz-Hochstraße ist nun einmal das stärkste Symbol, in dem sich das aktuelle Gezerre um eine künftig möglicherweise verkehrsberuhigte Innenstadt fassen lässt.

Allerdings spielt der kleinkarierte politische Streit beim Festival selbst kaum eine Rolle. Das Theater macht auch hier eigentlich nur das, was es immer macht: Es tut so, als ob, und schafft sich so eine eigene Realität. Nur liegen die Bretter, die die Welt bedeuten, diesmal nicht nur auf dem Bühnenboden, sondern auch auf einer Asphaltdecke.

Theaterformen Hannover: Eine starke Leistung

Festivalleiterin Anna Mülter hat in schwierigen Corona-Zeiten ein internationales Festival organisiert – allein das ist eine starke Leistung. Dabei hat sie sogar auch ein Publikum angesprochen, das sonst weniger mit Theater in Berührung kommt. Sicher lassen sich im Detail vor allem des Hochstraßenprogramms zahlreiche Kritikpunkte finden, und auch die Auswahl der Bühnenproduktionen war nicht durchgängig stark. Doch vielleicht kommt es bei dieser Ausgabe nicht so sehr auf Details an.

Denn Mülter ist etwas Neues gelungen: Ihre Theaterformen haben einen guten Teil der Stadt in eine Art soziale Skulptur verwandelt. Das Festival hat einen utopischen Augenblick lang ein Umfeld geboten, das lebenswerter sein könnte als unsere Gegenwart. Und das betrifft bei Weitem nicht nur das mancherorts außer Kontrolle geratene Verhältnis von Auto und Mensch: Es ging bei den Theaterformen auf vielen Ebenen um endlich echte Gleichberechtigung.

Und anders, als im Vorfeld zu befürchten war, hat sich dieses Konzept nicht als selbstgerechtes Erziehungsprogramm erwiesen. Mülter hat zehn Tage lang Ernst gemacht mit vielen Weltverbesserungsvorschlägen, ohne das Festival übertrieben ernst erscheinen zu lassen. Mit seinen vielfältigen spielerischen Mitteln hat das Theater die Möglichkeit von Veränderung vor Augen geführt. Das ist eine Kunst, die alle Aufmerksamkeit verdient.

Von Stefan Arndt