Das Festival Theaterformen, das im jährlichen Wechsel mal in Hannover, mal in Braunschweig stattfindet, wird in diesem Jahr coronabedingt vornehmlich im digitalen Raum präsentiert. Der Festivalbeirat hat jetzt einem entsprechenden Konzept der künstlerischen Leiterin Martine Dennewald zugestimmt.

Eigentlich wären 170 Künstler und Künstlerinnen aus 17 Nationen an dem Festival in Braunschweig beteiligt gewesen – in Zeiten der Corona-Krise eine Unmöglichkeit. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitraum ist nicht möglich –auch weil der Vertrag der künstlerischen Leiterin, Martine Dennewald, planmäßig am 31. Juli ausläuft.

Alternative Form des Festivals

Gemeinsam mit den internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die nun zu Hause bleiben, arbeitet das Festivalteam an einer alternativen Form der Theaterformen, die weiterhin zum ursprünglich geplanten Zeitraum, – also vom 2. bis 12. Juli – stattfinden sollen. „A Sea of Islands“, so der Titel, soll ein Festival zu den Themen räumliche Isolation und globaler Zusammenhalt werden. Geplant sind Aufführungen, Diskurse und interaktive Formate im Netz. „Es scheint uns möglich, das Festival Theaterformen 2020 von der theatralen in die digitale Dimension zu kippen. Künstlerisch müssen wir mit dem Verlust des Liveerlebnisses leben“, sagt Martine Dennewald. „Bei der inhaltlichen Qualität wie der professionellen Umsetzung des Festivals müssen wir jedoch keine Abstriche machen.“

Eigentlich hätte das Festival Theaterformen in seinem 30. Jubiläumsjahr unter dem Motto „Turn of the Tide“ 18 internationale Gastspiele, die mit 18 verschiedenen Inseln in Verbindung stehen, auf diversen Bühnen in Braunschweig präsentiert. Die Azoren und die Färöer, die Komoren und die Malwinen, Sri Lanka, Timor und Kuba sollten für elf Festivaltage von der Peripherie ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden.

Von Ronald Meyer-Arlt