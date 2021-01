Anna Mülter ist Leiterin des Festivals Theaterformen. Die erste von ihr kuratierte Ausgabe des internationalen Theaterfestivals, das abwechselnd in Hannover und Braunschweig zu sehen ist, findet vom 8. bis zum 18. Juli 2021 in Hannover statt. Die aus Hannover stammende Literatur- und Theaterwissenschaftlerin war bis 2012 unter Matthias Lilienthals Intendanz am Berliner Hebbel am Ufer als Produktionsleitung, kuratorische Assistenz und Dramaturgin tätig. Ab 2014 leitete sie die Tanztage Berlin und war mitverantwortlich für das Tanzprogramm und die Themenfestivals der Sophiensäle. Von 2016 bis 2019 war Anna Mülter zudem Dramaturgin am Tanzhaus NRW.