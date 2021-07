Hannover

Fast anderthalb Jahre hat sie wegen Corona warten müssen, um ihr neues Stück nun endlich Tausende Kilometer fern der Heimat zum ersten Mal zeigen zu können. Da lässt sich Marcela Salinas nicht von einem gebrochenen Bein aufhalten. Die chilenische Schauspielerin ist am Wochenende mit frisch bandagierten Schenkeln bei den Theaterformen aufgetreten, um „How to Turn to Stone“ in Hannover uraufzuführen.

Für das Publikum hat sich der selbstlose Einsatz in jedem Fall gelohnt, denn das Stück der chilenischen Theatermacherin Manuela Infante ist eine ungewohnte, faszinierende Form des Theaters und gehört schon jetzt zu den Höhepunkten des Festivals, das bislang vor allem mit der gesperrten Hochbrücke am Raschplatz von sich reden macht.

Die Poesie der Fakten

„How to Turn to Stone“ ist vielschichtig wie die abgelagerten Sedimente des Gesteins, von dem hier immer wieder die Rede ist. Die Tonspur des Abends mit Musikkollagen, Wortschleifen und literarischen Leitmotiven könnte auch allein als Hörspiel funktionieren. Und das symbolträchtige und variable Bühnenbild mit watteweichen Steinen und menschlichen Körpern aus Stoff könnte auch für sich im Museum ausgestellt werden. Hier aber sind die starken Einzelteile nur die verschiedenen Seiten eines größeren Ganzen.

Der Mensch als Mineral: Szene aus „How to Turn to Stone“ bei den Theaterformen in Hannover. Quelle: Daniel Montecinos

Dass das Stück die Geschichte eines Umwelt- und Arbeitsskandals erzählt, wird dabei erst gegen Ende klar. Es ist, als habe Manuela Infante ihren ursprünglich klar aufgebauten Text wie einen Spiegel zerbrochen und die Splitter in fremdartigen Mustern zu einem funkelnden Mosaik neu zusammengefügt.

Die Fakten der Missstände in einer chilenischen Kupfermine bekommen durch diese Umwege eine tiefe Allgemeingültigkeit, die weit über die Beschreibung des einzelnen Falls hinausgeht: „How to Turn to Stone“ ist der paradoxe Fall eines poetischen Dokumentartheaters. Das Stück ist kämpferisch und aufklärerisch und zugleich durch und durch ästhetisch. In solcher Form muss das Theater nie um seine Relevanz fürchten.

Mut zum Ausruhen

Wie ein leichter Gegenpol zu diesem künstlerischen Schwergewicht wirkten die anderen Produktionen des ersten Festivalwochenendes. Auf der Hochbrücke setzte die britische Theaterpädagogin Raquel Meseguer Zafe mit ihrem Hörstück „A Crashcourse in Cloudspotting“ das Vorhaben der Theaterformen fort, ungewöhnliche Perspektiven ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken.

Der Himmel über der Hochbrück während einer Vorstellung von „A Chrashcourse in Cloudspotting“. Quelle: Stefan Arndt

Die Theatermacherin, die unter chronischen Schmerzen leidet, die sie immer wieder zu Auszeiten zwingt, erzählt gemeinsam mit anderen Menschen, denen es ähnlich geht, wie viel Mut es erfordert, mitten in der Stadt oder bei der Arbeit an meist ungeeigneten Orten auszuruhen, bis die Schmerzen vorübergehen. Zafes „Crashcourse“ erinnert das Publikum, das mit Kopfhörern auf Sitzsäcken und Isomatten auf der Hochbrücke lagert, auf sanfte Weise daran, dass die eigenen Sichtweisen und Bedürfnisse nie die einzigen sind. Das Hörstück regt gerade an diesem Spielort dazu an, darüber nachzudenken, wie menschenfreundlich der Stadtraum eigentlich ist.

Theater in der Schwebe

Weiter nach innen führt das Stück „No Gambling“. Die Gemeinschaftsproduktion der neuseeländischen Theatermacherin Simone Aughterlony und Julia Häusermann, einer Schauspielerin aus der Schweiz mit Downsyndrom, ist ein manchmal wilder Ritt durch eine Realität hinter der Realität. Es ist, als falle der Zuschauer durch die Glasscheibe des iPads, auf dem Häusermann zu Beginn ein Onlinespiel zu spielen scheint, in ein modernes Wunderland.

Nichts geht mehr: Szene aus dem surrealen Spielabend „No Gambling“ mit Julia Häusermann (rechts). Quelle: Maxi Schmidt

Was hier passiert, folgt nicht den Regeln, nach denen das Leben sonst spielt. Es gibt düstere Prophezeiungen, surreale Laufwege und rezitierte Zahlenmystik, die eher fixe Idee ist als Theatertext, und doch wirkt alles so schwebend leicht und ausgeglichen wie das riesige Mobile aus Sprossenleiter, Plastikdelfin und anderen Dingen, das hier die Bühne beherrscht. Ein wunderbar sonderbarer Abend.

Von Stefan Arndt