Das Theater an der Glocksee erzählt in seiner Pflanzentheaterreihe vom letzten Menschen. Der „Omega-Mensch“, geschrieben und gespielt von Jona Vietzke, sinkt am Ende in die Erde. Der Prozess ist langwierig – langweilig ist das Stück, das an der Paul-Dohrmann-Schule in Hannover zu sehen ist, aber keineswegs.